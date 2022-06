Danskere forarget: - Som en pløjemark

Hvis de tre danske speedwaykørere i VM-serien kommer til at huske lørdagens grandprix i den tyske by Teterow, så bliver det ikke for noget godt.

Leon Madsen sneg sig lige nøjagtig i semifinalen, men missede finalen. Anders Thomsen og Mikkel Michelsen havde en mildest talt sløj aften på banen, der ifølge de danske kørere var under al kritik.

Anderledes godt gik det for den 29-årige polak Patryk Dudek, der i finalen sendte slagger i masken på konkurrenterne og tog sin første grandprixsejr i sæsonen.

Dudeks landsmand Bartosz Zmarzlik tog andenpladsen, mens svenske Fredrik Lindgren snuppede den sidste plads på pallen.

Alle kørere havde mildest talt svært ved at regne banen i Teterow ud.

Belægningen var løs, og flere kørere måtte en tur af cyklen og ud i væggen, fordi de ganske enkelt ikke kunne kontrollere de to hjul.

- Der var huller og fuger overalt på banen. Belægningen var løs, og der var mange små sten. Det var som at køre på en pløjemark. Jeg er glad for at slippe herfra med alle lemmer i behold, siger Anders Thomsen.

Leon Madsen var den dansker, der håndterede det bedst, men han brugte heat efter heat på at finde melodien.

Først i sit femte heat lykkedes det ham at køre først over stregen, og det blev samtidig den eneste danske heatsejr lørdag aften.

Sejren var ikke desto mindre vigtig. Den betød, at Leon Madsen med det yderste af neglene sled sig i semifinalen, hvor han dog sluttede som agterlanterne.

- Det var ren overlevelse. Jeg er glad for at komme herfra i live. Det er vist det eneste positive, man kan sige om det, siger han.

Mikkel Michelsen havde en forfærdelig dag på de tyske slagger. Danskeren kunne slet ikke finde sig til rette på banen og på cyklen.

I sit første heat kom han nærmest ikke afsted, da startsnoren løftede sig, og det blev symbolsk for hans aften i Tyskland. Han reddede æren i sine sidste to heat, hvor han sluttede som treer og fik to point på kontoen i stedet for et rundt nul.

Anders Thomsen havde lidt bedre held, men imponerende blev det aldrig. Danmarksmesteren vandt således ikke et eneste heat og samlede blot fem point sammen.

- Skylden er min egen. Jeg havde fundet noget grej, der kørte okay. Men banen var bare umulig. Den var selvfølgelig ens for alle, men det var bare sindssygt svært.

- Det gavner ikke sporten, at vi skal køre på sådan noget, og jeg kan ikke forestille mig, at det har været særligt spændende at se på, siger Thomsen.

Næste grandprix er i polske Gorzow 25. juni. Der er de vant til at lave speedwaybaner af høj kvalitet.

- Det ser vi rigtig meget frem til, siger Leon Madsen med et grin.