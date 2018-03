Driller udskældt sponsor: Dansk stjerne afløser Formel 1-profil

Nicki Pedersen afløser Formel 1-profil og gør bokselegende selskab som blikfang for energidrik

Selvom det snart er et år siden, at Nicki Pedersen senest var aktion, er den syvdobbelte speedway-verdensmester stadigvæk et varmt navn i det slagge-gale Polen.

Således skal den 40-årige fynbo, der netop har genoptaget træningen på speedway-banen efter sit uhyggelige styrt for 10 måneder siden, hvor han pådrog sig en karrieretruende nakkeskade, i de kommende to år pryde dåserne på Polens mest populære energidrik, NGine.

Nicki Pedersen er valgt, fordi han ifølge polakkerne er 'indbegrebet af maskulinitet, erfaring, adrenalin og et liv i højeste gear', lyder det i en pressemeddelelse.

Med den nye sponsoraftale kommer fynboen i særdeles celebert selskab.

Således er også den berygtede bokselegende Mike Tyson allerede i stald hos den polske virksomhed, mens Pedersen forgænger som ansigt for energidrikken er den forhenværende Formel 1-kører Robert Kubica, der stadig nyder enorm stjernestatus i hjemlandet.

Samtidig kan aftalen ses som en stikpille til VM-serien i speedways hovedsponsor, energidrik-giganten Monster.

Pedersen har således i årevis haft et særdeles anstrengt til både Monster-bossen Joe Parsons og flere af de GP-rivaler, som har personlige Monster-sponsorater. Og nu skal han altså gøre reklame for en konkurrent.

Imens glæder Nicki Pedersen sig over, at han omsider er klar til gøre comeback, når speedway-sæsonen skydes i gang.

- Jeg er velforberedt til den nye sæson. Jeg har brugt mange måneder med behandling og genoptræning af skaden. Der var mange, der troede, at jeg aldrig ville vende tilbage til sporten, men min trang til at konkurrere er ekstremt stærkt. Jeg overvandt smerten, fordi speedway er hele mit liv, siger han i en pressemeddelelse.

Nicki Pedersen er eneste danske indslag, når starten går for den nye GP-sæson åbner i Warszawa 12. maj. Han er med på et wildcard, mens ingen andre danskere formåede at kvalificere sig.

