Ekspert revser Nicki P: Hans ego skaber problemer

I november skrev den danske speedway-stjerne Nicki Pedersen under på en kontrakt med det polske hold Fabulaz Zielona Gora, som mange giver store chancer for at vinde guldet i den bedste polske række.

Dog er ikke alle imponeret over mandskabet. Specielt ikke på grund af Nicki Pedersens tilstedeværelse.



Michal Aszenberg, ekspert for sportsavisen Przeglad Sportowy, spår, at danskeren kan komme til at skabe problemer for det ambitiøse mandskab.

På Zielona Gora-holdet vil stjernen være Patryk Dudek, og det kan være svært for Pedersen at acceptere den rolle, mener Aszenberg.

- Det kan blive et problem. Pedersen har altid foretrukket at være på hold, hvor han var stjernen og nummer et i alle henseender. Han har gjort det glimrende, når han har kunnet sidde på sin trone som en konge, og folk er kommet hen til ham og beundret ham.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Nicki Pedersen i aktion. Foto: JAREK PABIJAN

- Hos Zielona Gora vil han helt sikkert ikke være nummer et. Og det er slet ikke sikkert, han vil være den næste i rækken, fordi både Piotr Protasiewicz og Martin Vaculik også har ambitioner, lyder det fra eksperten.

Aszenberg mener, at Pedersens 'egoistiske karakter' vil gøre det svært for ham at klare sig på holdet, mens træner Adam Skornicki vil få svært med at teame danskeren op med en partner i de individuelle løb.

- Hvis det viser sig, at Pedersen ikke kommer med i de nominerede heats, eller at en team-kollega skubber ham ud i kampens hede, så kan der opstå en konflikt. Det skal man have med i overvejelserne.



(Artiklen fortsætter under billedet.)

Nicki Pedersen med kæresten Anna Natascha Öhlin Hoe til Sport 2018.

- Gud forbyde, at træner Skornicki vil overveje at parre to danskere sammen. Jeg husker tydeligt, at Michael Jepsen Jensen for ikke så længe siden udtalte sig i mindre pæne vendinger om Pedersen. Samarbejdet mellem Pedersen og Protasiewicz har samme eksplosions-potentiale, siger Aszenberg og peger på, at Nicki Pedersen helst skal teames op med en junior-kører.

- Pedersen elsker at blive hyldet og klappet på ryggen af alle, så det ville jeg gøre for at skabe en mindre risiko for konflikt, siger eksperten.

Se også: Nicki Pedersen scorer ny aftale: - Et fantastisk hold

Se også: Legenden siger stop - nu overtager sønnen hans livsværk

Lirekassemanden: Så smadret er Nicki Pedersens krop