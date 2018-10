En æra er forbi - Nicki Pedersen ude i VM-kulden

De danske speedway-fans skal vænne sig til en større forandring, når der til næste år blændes op for 2019-versionen af VM-serien i speedway.

For efter at have været fast inventar siden 2002, har den tidligere tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen nemlig kørt sit sidste grandprix i denne omgang.

Det står fast, efter at VM-arrangørerne søndag satte navne på de fire wildcards, der fuldender feltet til den kommende sæson.

For godt nok suppleres trioen Patryk Dudek, Matej Zagar og Martin Vaculik af et dansk navn.

Men det er Leon Madsen, der har kørt en fantastisk sæson, der blev kronet med en EM-titel, mens veteranen Pedersen trods en GP-sejr i Målilla ikke blev reddet af endnu et wildcard.

- Selvfølgelig er det en stor mundfuld. Nu står jeg ved en skillevej i karrieren, siger Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

Den skuffede stjerne forklarer, at han allerede efter lørdagens sæsonafslutning i Torun, hvor han med syv point lige akkurat missede semifinalen, var klar over, hvilken vej pilen pegede.

- Jeg snakkede med dem bagefter, og jeg vidste godt, at det var 'fifty-fifty', fordi jeg har haft svært ved at finde den fart, der skal til og har fået flere wildcards de seneste år. Uanset hvad, de havde beslutter, skulle vi have vurderet situatione, for der ingen grund til at køre GP, hvis man ikke kan være med

- Omvendt ved jeg også, at jeg stadig sælger billetter, men nu syntes de, at det var tid til at ryste posen, forklarer Nicki Pedersen, der erkender, at beslutningen om at vælge en anden dansker kan forsvares.

- Jeg kan jo godt se, at teamet ikke har leveret varen, og jeg var jo svag i går, så på den måde er jeg cool med det, fortæller den 41-årige speedwaystjerne, som understreger, at han fortsætter på klubniveau, hvor han i denne sæson har været blandt topscorerne i både den polske og den svenske liga.

- Jeg er i gang med at forhandle nye kontrakter med mine klubber. Det er klart, at jeg står i en ny situation i forhold til sponsorerne. Men driften omkring mit team bliver markant billigere, understreger Nicki Pedersen, der har sagt nej til at være førstereserve, selvom der ad den vej altid er udsigt til at køre et par VM-afdelinger.

- Jeg har sagt, at de skal give det til en anden. Jeg er ikke et sted i min karriere, hvor jeg vil stå til rådighed med to dages varsel. De skal heller ikke ringe om et wildcard til det danske grandprix, understreger han.

Undervejs blev det til 1015 GP-heats, 336 heatsejre, 64 finaler, 17 GP-sejre og tre verdensmesterskaber blev det til siden debuten i 2002.

Men nu bliver det Niels-Kristian Iversen, der har sikret sig en billet via kval-serien - og som søndag slap med skrækken, da han styrtede i et polsk opvisningsløb - og wildcardet Leon Madsen, der skal repræsentere Danmark.

- Hvis der var nogen, der skulle have det, var det Leon, for han har virkelig gjort det godt. Det er det rigtige valg, understreger Nicki Pedersen, der nu skal vænne sig til et liv udenfor VM-serien.

Opdateres...

Se også: Nicki P misser VM-billet: Ny verdensmester fundet

Se også: Nickis store fordel: - Mange hader ham

Se også: Nicki Pedersen inden skæbneløb: - Kan være mit sidste VM