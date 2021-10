Fik vilde tilbud

Der har ikke været megen dansk succes i GP-serien i denne sæson, hvor hverken Anders Thomsen eller Leon Madsen har fundet vindermelodien.

Men faktisk kunne der have været tre danskere med.

For Nicki Pedersen fik sidste år tilbuddet om et sensationelt comeback fra Paul Bellamy, der er 'managing director' i VM-serien.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at Paul sidste år spurgte, om jeg ville med igen, fordi han sagde, at det var blevet for kammeratligt, og at de krammede hinanden for meget, griner han.

- Jeg var egentlig ikke i tvivl om, at opringningen ville komme, men jeg vil ikke være med som pauseklovn for at lave godt tv. Det ville være fedt, hvis jeg kunne køre top tre. Men i coronatiden kunne jeg ikke se, hvordan jeg skulle finde den million, det koster, og de rigtige mennesker. Jeg havde tre dage til at svare, og det kunne jeg ikke sige ja til, fortæller Nicki Pedersen, der med sit berømte temperament sikkert godt kunne ruske op i GP-showet.

I hvert fald peger han selv på, at moderne kørere har gået for meget i flinkeskolen.

- Måske skal man passe på, hvad man siger, men de gutter, jeg kørte mod, og så op til, Rickardsson, Hancock, Gollop, Adams og Crump, det var nogle rigtige mænd. Der var ikke noget pis.

- Vi respekterede hinanden, men det var ikke en flinkeskole. Der var kontant afregning. I dag vil de være gode venner alle sammen. De eneste, der bare går til stålet, det er Zmarzlik og Lindgren - ellers er det lidt for meget flinkeskole. Det er måske meget fint. Men det er ikke så godt tv, lyder det fra Nicki Pedersen, der også har afvist tilbud udenfor sportens verden.

- Vild med Dans har spurgt, og de har også engang tilbudt mig 100.000 kroner for at være med Robinson, men det lå midt i sæsonen, så det passede ikke. De har også spurgt om det der ’Jægerkorpset’, men det turde jeg sgu ikke, griner han.

