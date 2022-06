Grimt uheld: Danmarksmester kørt væk i ambulance

I første sving i første heat gik det galt.

Anders Thomsen, der er dobbelt danmarksmester i speedway, kørte i muren, da Sønderjylland Elite Speedway onsdag mødte Slangerup i den danske liga.

Han var så medtaget, at en ambulance måtte fragte ham til sygehuset.

- Jeg har fået en lille blødning i hovedet og en hjernerystelse, skriver Anders Thomsen i en sms til Ritzau.

Anders Thomsen er en af tre danskere, der er faste kørere i VM-serien.

Mikkel Michelsen kører også fast i VM-grandprixerne, og ligesom Anders Thomsen måtte han en tur i muren i første heat onsdag aften. De to grandprix-kørere kæmpede en indædt kamp for at komme først ind i svinget, og det kostede.

Ifølge JydskeVestkysten slog Mikkel Michelsen knæet og kørte derfor ikke mere onsdag aften. Han slap dog for en tur på sygehuset og forventer køre VM-grandprix i polske Gorzow om halvanden uge.

Det er uvist, om Anders Thomsen kommer med til Polen, men det er ikke det, han ærgrer sig mest over.

- Der er DM næste onsdag, og det vil jeg gerne køre, men et slået hoved skal man aldrig spøge med, skriver Thomsen i en sms.

Anders Thomsen har vundet de seneste to udgaver af DM i speedway.

At speedway er en halvfarlig sportsgren, er ikke noget ukendt fænomen. For nylig kom den tidligere danske verdensmester Nicki Pedersen slemt til skade ved et løb i Polen.

Han brækkede bækkenet to steder, rev hofteleddet af led og tabte en masse blod. Han slog derfor fast, at han skal vurdere, om karrieren kan fortsætte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Nicki på hospitalet: - Tabt rigtig meget blod