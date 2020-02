Havde utallige sammenstød med Nicki: Nu indstiller legenden karrieren

Alder er absolut ikke en undskyldning for at være sportsudøver på højeste niveau. I hvert fald har det ikke været alderen, der trykkede for Greg Hancock, der som 46-årig vandt sin fjerde verdensmester-titel i speedway.

2020 er dog året, hvor den evigt smilende amerikaner, som bærer kælenavnet ’The Grin’, indstiller karrieren.

- I det seneste år har jeg tilbragt mere tid sammen med min kone og familie, og det har givet mig et nyt perspektiv på livet. Jeg er tilfreds med mine mange præstationer og mener derfor, at det er på tide at tage hul på et nyt kapitel, siger han til speedwaygp.

- I løbet af de seneste 12 måneder, hvor jeg ikke har deltaget i nogle ræs, har det givet mig mere tid til at reflektere over min fantastiske karriere. Jeg har kørt speedway på det højeste niveau, vundet fire verdensmesterskaber og mange andre indenlandske og udenlandske ræs, hvilket har været den mest udfordrende og succesfulde periode i hele mit liv, siger han.

Greg Hancock måtte desværre melde afbud sidste år, da første VM-grandprix i den polske hovedstad Warszawa blev afholdt. Foto: Jarek Pabijan

Hancock er den eneste rytter, der har været en del af Speedway Grand Prix hvert år, siden det blev lanceret i 1995. Indtil september 2014 kørte han i alle Speedway Grand Prix-løb, hvilket giver ham rekorden på hele 177 optrædner.

Grag Hancock har tidligere tørnet sammen med vores egen speedway-darling Nicki Pedersen. De to herrer har nemlig været rivaliserende ryttere gennem mange år.

Senest i 2015 hvor Greg Hancock og Nicki Pedersen mødte hinanden i den svenske Elitserie.

Greg Hancock hev danskeren ned fra motorcyklen i forbindelse med et heat. Efterfølgende blev Nicki Pedersen udelukket, mens Greg Hancock fik en bødestraf på 5000 svenske kroner.

Se også: Stort speedway-drama: VM-grandprix afbrudt efter grimt uheld

Se også: Stor nedtur for Nicki Pedersen på slovensk pløjemark

Se også: Sur verdensmester efter pinlig skandale: Derfor trak jeg mig