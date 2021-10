Helt uventet - jubler over VM-billet

Anders Thomsen havde egentlig erkendt, at han efter sin debutsæson som fast kører på øverste speedwayhylde måtte sige farvel til VM-serien i 2022 - men tidligere på ugen fik han en opløftende nyhed.

Den 27-årige danmarksmester var nemlig en af de fem kørere, der fik tildelt et wildcard. Det betyder, at han er fast mand i grandprixerne for andet år i træk.

- Det kom sgu som en overraskelse – men jeg havde også lidt luret den, siger Anders Thomsen kækt.

- Der var ikke rigtig andre, de kunne give det. Der var en polsk kører, der kunne være i spil, men der var allerede fire polakker kvalificeret.

- Jeg blev selvfølgelig rigtig glad.

Anders Thomsen har haft en hård debutsæson i grandprix-serien, hvor han sluttede som samlet nummer 11. Han har dog vist, at han på gode dage kan være med, når han er oppe imod de allerbedste.

Det er således blevet til et par semifinalebilletter og en enkelt podieplads.

- Jeg troede, det ville være mindre hårdt, men det viste sig altså, at det ikke er så nemt, som det kan se ud.

- Selv om den polske liga er den hårdeste i verden, så er der stadig et par juniorkørere, som man ret sikkert slår, men i grandprixerne er det kun de allerbedste i verden, og der bliver ikke givet ved dørene, siger Thomsen.

Landstræner Hans Nielsen er også meget begejstret. Han følger kørerne rundt til grandprixerne og er enig med Thomsens egen analyse af den første sæson.

- Det er hårdt at komme op på det niveau, og det har det også været for Anders. Men nu ved han, hvad det drejer sig om, siger Hans Nielsen.

Leon Madsen sluttede VM-serien på syvendepladsen og fik som ventet et wildcard til næste sæson. Derudover er Mikkel Michelsen kvalificeret, fordi han vandt EM tidligere i år.

Dermed har Danmark for første gang i flere år tre kørere i grandprix-serien.

- Det er faktisk helt vanvittigt, siger Anders Thomsen, som bakkes op af landstræneren.

- Det har været fedt at se, hvordan Anders og Leon har kæmpet for at slå hinanden, og næste år bliver der tre danskere, der vil slå hinanden for alt i verden. Det bliver fedt, siger Hans Nielsen, der afviser, at danskerne kommer til at hjælpe hinanden.

- Nej, for satan, det bliver der ikke noget af. De vil vinde for enhver pris, siger Hans Nielsen, der selv havde drabelige dueller med sine danske konkurrenter i 1980'erne og 1990'erne.

Landstræneren mener, at alle de tre danskere har det køretekniske niveau til at være med. Nu handler det om at få fysikken, motorerne og alle de små marginaler til at spille.

Anders Thomsen glæder sig til en ny sæson på højeste niveau, men han forventer ikke at slå russiske Artem Laguta af VM-tronen.

- Jeg skal ikke være verdensmester næste år, men jeg knokler røven ud af bukserne for at blive bedre, og jeg har taget meget med mig fra den første sæson.

- Jeg er allerede gået i gang med at forberede mig til næste år, og det ville være lækkert at ramme et par podier, men jeg skal først og fremmest være mere stabil, siger han.

Artem Laguta vandt verdensmesterskabet foran polske Bartosz Zmarzlik.