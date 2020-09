Ikke sket i 29 år

Der blevet skrevet både dansk og international motorsportshistorie i polske Rzeszow søndag aften.

Ikke så meget, fordi tyske Lukas Fienhage, vandt verdensmesterskabet i langbane, der for de uindviede er en variant af speedway, hvor der køres med høj fart på store baner på op til 1000 meter.

Til gengæld sikrede danske Kenneth Hansen sig en sensationel sølvmedalje i sin første sæson i VM-serien, da han vandt sidste afdeling.

Dermed vækker han en dansk tradition, der ellers var gået lidt i glemmebogen, til live igen.

For at finde den seneste dansker, der kørte sig til ædelt metal på den store bane, skal man nemlig tilbage til Jan O. Pedersens bronze i 1991.

Bedriften bliver ikke mindre imponerende af, at det blot er et år siden, at Kenneth Hansen tog springet fra regulær speedway, hvor han især er kendt for sine år i Slangerup.

- Det var lidt tidligere end ventet, siger den glade sølvvinder, der måtte ud i omkørsel om sølv og bronze, inden han kunne besætte præmiepodiets næstøverste trin.

- Planen var, at jeg skulle bruge sæsonen til at prøve at finde fodfæste, efter jeg kvalificerede mig sidste år.

- Så det er fantastisk, at jeg står med sølv, konstaterer Kenneth Hansen, der har ladet sig overtale til at skifte disciplin af speedway-legenden Erik Gundersen, som selv har en VM-titel i langbane på sit imponerende cv.

- Erik Gundersen har ringet til mig i fem år, og hver gang har han sagt, at han syntes, jeg skulle prøve, fordi min kørestil passer til langbane. Og til sidst fik han mig overtalt, forklarer Kenneth Hansen, der med gode sponsorer i ryggen satte sig sammen med Gundersen og sin fysiske træner, Jakob Tresyanto Vesterholm, og lagde en treårsplan, som skal ende på toppen af podiet.

- Det har vist sig at være en god plan, men jeg har også gode mennesker omkring mig.

Den hurtige succes ændrer dog ikke målsætningen forud for næsten sæson.

- Jeg har stadig meget at lære, og træerne vokser ikke ind i himlen. I år var den regerende mester, Martin Smolinski ude med en skade, men det er klart, at når man har stået med sølv, vil man også gerne have guldet.

Udover Erik Gundersen har også Ole Olsen vundet VM i langbane.

