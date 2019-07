- Jeg har aldrig taget stoffer!

En fejltolkning fra flere medier har fået den britiske speedway-rytter Kyle Howarth til at begive sig ud på Twitter for at forsvare sin værdighed

Den britiske speedway-kører Kyle Howarth har set sig nødsaget til at tage selv i forsvar, efter han tog en doping-test, der kom tilbage uden et endegyldigt svar.

Kort sagt betyder det, at testen hverken er positiv eller negativ.

Flere medier tolkede det som, at køreren dumpede testen, men det er langt fra et faktum, understreger Howarth, der kører for Sheffield Tigers, i et Twitter-opslag.

’Nå … de sidste par dage har med sikkerhed være begivenhedsrige, jeg vil sætte et par ting på plads.

For det første har jeg aldrig taget stoffer i mit liv, og jeg vil bestemt ikke sætte mig selv eller andre ryttere eller min karriere i fare’, skriver han.

Ramt af skade

Efter en skade, hvor Howarth slog sin skulder af led og brækkede et ribben, fik han recept på det smertestillende medicin Co-cadomol. Et produkt, han tog for at kunne sove smerterne væk.

Da han kom tilbage fra skaden og var færdig med medicinen, hoppede han hurtig på cyklen igen.

’Jeg var helt indforstået med, at man ikke kan køre race, når man er påvirket af medicin.’

Som gæsterytter forsøgte han at hjælpe Edinburgh Monarch til sejr mod Glasgow og blev efterfølgende kaldt ind til den førnævnte doping-test, der kom tilbage uden et definitivt svar.

’Jeg tror, at det blev rapporteret forkert af nogle medlemmer af pressen, at jeg dumpede testen, der var uden endeligt svar, ikke dumpet!’

Kyle Howarth vil ikke have skudt i skoene, at han har brudt reglerne. Foto: Jarek Pabijan.

’De sidste par dage har været et helvede for mig personligt. Min familie og mine venner og de fleste personer, der kender mig, ved, at jeg ikke vil gøre sådan noget,’ skriver den tydeligt frustrerede Howarth, der ifølge ham selv modtog flere ubehagelige beskeder på sociale medier. Derfor lukkede han, mens virvaret stod på, ned for sin profiler.

Siden da er 25-årige Howarth blevet renset fuldstændig for mistanken.

