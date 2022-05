- Jeg havde det ad helvede til

Det blev til en lovende dansk start på VM-serien i speedway, da årets første grandprix løb af stablen lørdag aften i kroatiske Gorican.

To af de fire finaledeltagere var danske. Mikkel Michelsen blev treer, mens Anders Thomsen endte som firer. Leon Madsen var også med i grandprixet og endte på en samlet femteplads efter exit i semifinalen.

Men det var altså Mikkel Michelsen, der udmærkede sig bedst.

- Det er super fedt at komme i finalen og få en masse point, og så at komme på podiet er selvfølgelig en bonus.

- Når man er i finalen, vil man selvfølgelig gerne vinde, men at komme på podiet i sæsonens første grandprix er selvfølgelig en fremragende start, siger han.

Finaledeltagelsen var Michelsen første i karrieren i et VM-grandprix, og den efterfølgende tur på podiet var derfor også noget helt nyt for den danske europamester.

- Det giver selvfølgelig et lille boost, men jeg ved også, hvad jeg kan. Jeg kører mod dem her til daglig, og hvis jeg er i det rette mindset, og grejet fungerer, så kan alt lade sig gøre, siger han.

Michelsen - til højre - tog sin første podieplads. Foto: Ritzau Scanpix

Anders Thomsen fik den værst tænkelige start på grandprixet, da han i sit første indledende heat blev diskvalificeret efter en tyvstart.

Men han kom altså efter det og endte i finalen.

- Jeg startede rigtigt dårligt og kom jo et heat bagud i forhold til min opsætning af cyklen. Jeg har arbejdet hårdt på at finde noget grej, der kører godt, efter at jeg ikke har fået den bedste start på sæsonen, men det lader til, at det virker nu, siger Thomsen, der er i gang med sin anden sæson som fast mand i VM-serien.

- Jeg kom ind til grandprixet med en forventning om at skulle i semifinalen, så at komme hele vejen til finalen gør bare, at jeg smiler og er glad. Men jeg er mest glad for, at jeg har fundet noget grej, der virker.

Thomsens målsætning i år er at nå semifinalen i hvert grandprix og ende i top-6 i det samlede regnskab, når sæsonen slutter.

VM-seriens tredje dansker, Leon Madsen, var trods den missede finaleplads rigtig godt tilfreds. Han havde brugt hele ugen op til løbet i Gorican på at være syg og var slet heller ikke på toppen lørdag aften.

- Sådan en rigtig mandeinfluenza er ti gange værre end corona. Jeg har ligget syg hele ugen med feber, så at komme herfra med en femteplads og 12 point er jeg virkelig glad for.

- Jeg havde det ad helvede til. Jeg troede næsten, at jeg ikke ville kunne køre. Det var hårdt, men jeg er glad for, jeg kæmpede mig igennem og fik så mange point, siger Madsen.

Sæsonens andet grandprix finder sted i Warszawa 14. maj. Der skal i alt køres 12 grandprixer i år, og det ligger allerede fast, at der skal kåres en ny verdensmester.

Sidste års vinder, russiske Artem Laguta, er således ikke med i år på grund af Ruslands invasion af Ukraine.