Kæmpe dansk speedway-triumf

Den danske speedwaykører Leon Madsen tog sæsonens anden grandprixsejr, da han lørdag vandt finalen ved grandprixet på Principality Stadium i Cardiff.

Madsen vandt også sæsonens første grandprix.

En lunken aften ved det seneste grandprix i Vojens sendte Leon Madsen fra en delt førsteplads i stillingen til en tredjeplads med 11 point op til førende Bartosz Zmarzlik.

Lunken var også Leon Madsens kørsel til at starte med i Cardiff, men et cykelskift efter tredje heat ændrede billedet.

Madsen vandt sine to næste heats, sin semifinale og afsluttende også finalen efter imponerende kørsel. I finalen henviste han VM-seriens nummer to og et, Emil Sayfutdinov og Bartosz Zmarzlik, til de næste pladser.

I den samlede VM-stilling er han ni point efter polakken Bartosz Zmarzlik forud for det afsluttende grandprix i Polen 5. oktober. Sayfutdinov er på andenpladsen to point foran Madsen.

Leon Madsen fik ikke helt fat i starterne i Cardiff indledningsvist, og da han efter sine tre første heats stod på fem point, var han under pres for at lave en del point i de to sidste heats, hvis han ville i semifinalen.

Men det gjorde han også.

I sit fjerde heat var Madsen i direkte duel med VM-førende Zmarzlik. Danskeren skiftede cykel, kørte fremragende efter en kanonstart og tog heatsejren, mens Zmarzlik måtte nøjes med tredjepladsen.

Den gode kørsel tog han med til sit sidste heat, som han også vandt, og dermed var han semifinaleklar med 11 point.

Niels-Kristian Iversen åbnede aftenen med en andenplads i sit første heat, men derefter fandt han ikke sit topniveau. Han sluttede på fem point uden for semifinalepladserne.

Der resterer kun grandprixet i polske Torun, hvor Zmarzlik på hjemmebane fortsat er favorit til at tage sin første VM-titel. Han blev nummer to sidste år.

Danmark har ikke haft en individuel verdensmester i speedway siden 2008, hvor Nicki Pedersen vandt den seneste af sine tre VM-titler.

Fem dage ændrede alt: Han spiste frikadeller hos mor - så ringede agenten

Lirekassemanden: Så smadret er Nicki Pedersens krop