Kæmpe scoop: Henter tredobbelt verdensmester

De kan noget med verdensstjerner i Esbjerg.

For et par år siden havde den lokale fodboldklub VM-sølvvinderen Rafael van der Vaart på kontrakt i en kort periode, og nu trumfer den vestjyske speedway-stolthed, Esbjerg Vikings, den bedriftr.

Mandag kan klubben således offentliggøre, at man har slået kløerne i ingen ringere end den tredobbelte verdensmester Tai Woffinden til den kommende sæson.

Og i modsætning hollandske van der Vaart, der var på kanten af pensionen, da han rykkede til EfB, så får Esbjerg Vikings et navn, der stadig tilhører den absolutte verdenselite.

- Den her aftale er en tydelig markering af vores ambitioner. Vi vil udvikle den her klub, hvor der i forvejen sker rigtigt mange spændende ting med blandt andet Speedway of Nations, og en kører som Tai Woffinden er et perfekt match i forhold til dette, lyder det fra holdleder Tom Paarup Madsen.

- Han er en absolut topkører, som er blandt de allerbedste i verden, og han har den helt rigtige karakterer til at passe ind på vores hold som en person, der er villig til at være en del af klubben og holdet. Vores snakke med ham har vist det engagement, som vi vil bygge den her klub på.

Tai Woffinden bliver et af de største bnavne i den danske liga. Foto: Mateusz Wojcik

Den engelske stjerne glæder sig til at prøve kræfter med den danske liga.

- Det er en liga, jeg altid har ønsket at køre i, men det har aldrig været muligt før med mit øvrige program. Klubben har store planer, og jeg ser frem til at arbejde med gutterne på holdet, og så må vi se, hvad vi kan gøre, lyder det fra Tai Woffinden.

Esbjergs Vikings' direktør, Lars Guldager Dyhr, glæder sig over, at klubben viser muskler.

- Vores ambition er, at vi fortsat skal vokse som organisation, og når vi når et af vores mål, så går vi efter det næste. Der er en klar plan om at skabe en ny spændende historie i dansk speedways vugge her i Esbjerg, hvor Esbjerg Vikings i forvejen har en stolt historie som den ældste nuværende speedwayklub i landet, og det vil vi arbejde videre på, siger Lars Guldager Dyhr og uddyber.

Tai Woffinden kommer til at dele positionen som A-kører med Esbjerg-ikonet Niels-Kristian Iversen, der blandt andet har syv danske mesterskaber og en individuel VM-bronze på CV'et.

