Kæmpe triumf: Dansk EM-guld

Den danske speedwaykører Mikkel Michelsen kunne lørdag aften juble, da han kørte sig til EM-guld.

Titlen blev sikret, da danskeren i en direkte dyst om europamesterskabet slog russiske Grigorij Laguta.

Det skete, da det sidste af fire løb i EM-serien blev kørt i polske Chorzow.

Mikkel Michelsen vandt det seneste grandprix, der blev kørt i Vojens, og inden aftenens mange heats var danskeren fire point efter Laguta, der førte i den samlede stilling.

Aftenen bød dog på 15 point til danskeren, mens Laguta hentede 11 point, og derfor sluttede de to kørere lige og skulle møde hinanden i en finale om titlen, og her sejrede Michelsen.

Artiklen fortsætter under billederne

Mikkel Michelsen er ny europamester i speedwat. Foto: Jarek Pabijan

Leon Madsen tog bronze. Foto: Jarek Pabijan

Se også: Kæmpe dansk speedway-triumf

Den regerende europamester var danske Leon Madsen, og han endte med at tage bronzemedalje, da han også var ude i en direkte dyst om tredjepladsen samlet.

Med tre point mere end polske Kacper Woryna lørdag aften betød det, at de to skulle køre om bronze, og her fik Woryna problemer med maskinen, og Leon Madsen endte derfor også på podiet.

EM-serien består af fire løb i løbet af få måneder. I juli blev der kørt i Güstrow og Torun, mens august bød på grandprixet i Vojens inden lørdagens sidste løb i Chorzow.

Kevin bebrejder sig selv: - Dumt af mig

Lirekassemanden: Så smadret er Nicki Pedersens krop

Se også: Verdens klammeste mad? - Kunne ikke spise det