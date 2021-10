Kæmper for karrieren: 'Det har været et helvede'

Nicki Pedersen frygter, at karantænedom kan sætte en stopper for karrieren før tid

Nicki Pedersen har alle dage været en overlever.

Den 44-årige fynbo har mildest talt ikke været forskånet for uheld i en lang og dramatisk speedwaykarriere, der foruden tre individuelle VM-titler og fire for hold har budt på en respektindgydende række af knoglebrud, brandsår og ti hjernerystelser.

Ofte har lægerne advaret Nicki Pedersen mod fortsat at sætte helbredet på spil, men hver gang har den stædige stjerne trodset rådene og kørt videre.

Men nu kan et raserianfald over en dansk speedwaydommer og en sætning, der kan forstås som en trussel, ende med at sætte en stopper for mere end 20 års karriere som professionel speedwaykører.

Karrierestoppet bliver en realitet, hvis DIF i de kommende uger beslutter at stadfæste den fire måneder lange karantæne, som Pedersen har anket.

Lige nu tegner fremtiden usikker for Nicki Pedersen. Foto: Tariq Mikkel Khan

For hvis Nicki Pedersen har karantæne under det polske transfervindue, der løber de to første uger i november, skrider det økonomiske fundament.

- Så kører jeg ikke speedway. Så indstiller jeg karrieren. Jeg kan jo ikke holde mig standby i et år, lyder det med overbevisning fra Nicki Pedersen, der indrømmer, at selv for en mand med masser af is i maven, har den truende karantæne hængt som en stor, sort sky.

- Det har været et helvede. Jeg har da haft ondt i maven og været utilpas, fordi hele situationen var ude af mine hænder, siger han om sagen, der begyndte, da han 2. juni tre gange blev udelukket af dommer Jesper Jensen i en ligamatch i Holsted.

- Det var bare en dommer, der begik en fejl, og min mavefornemmelse var, at det måtte jeg gå op og få stoppet. Og det burde jeg måske ikke, når man ser det i bakspejlet, erkender Nicki Pedersen, der har været i kontakt med Jesper Jensen flere gange siden, og understreger, at de har fået talt ud.

- De synes måske, at det har været truende adfærd, men det røg bare ud, og jeg har aldrig slået på nogen.

Mens der er respekt for dommeren, er Nicki Pedersen mindre imponeret over sagsbehandlingen i Danmarks Motor Union.

- Det vigtigste var, at jeg kunne blive ved med at arbejde, mens sagen kører. Det var de jo ligeglade med i DMU. Vi havde jo fortalt dem, at jeg skulle stå til ansvar i Polen, hvis jeg ikke kunne køre de sidste matcher dernede, fordi det ville være kontraktbrud.

Og det var blevet en dyr 'fornøjelse'.

- Hvis jeg ikke havde kunnet køre, og holdet var rykket ned, så var de gået glip af seks millioner zloty (9,6 mio. kroner, red.) i tv-penge. Så havde de sagt, at jeg havde misligholdt kontrakten, og bøden er på en million zloty (1,6 mio. kroner), red.), fortæller fynboen, der håber at kunne fortsætte to år mere.

Men det kræver, at DIF viser nåde.

- Jeg skal da have en straf, men måske havde det været mere passende med en bøde eller karantæne fra et par matcher i den danske liga. Se på, hvad der egentlig er sket. Der er jo aldrig nogen, der har fået en lignende straf, lyder bønnen fra speedwaystjernen, som helst selv vil beslutte, hvornår det er forbi.

- Jeg vil jo gerne selv styre det. Sådan var jeg jo også overfor lægerne, når jeg var skadet. Jeg vil selv bestemme. Så det har været irriterende, og jeg har også tænkt, at skal der virkelig så lidt til at ødelægge så meget. Jeg har da lavet ting, der var ti gange værre.