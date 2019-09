Kiksede altid når det gjaldt: Nu kan danske Leon blive verdensmester

Det er næsten ligesom i de gode gamle dage, når snoren lørdag aften går op for det danske speedway-grandprix.

For det første er verdenseliten tilbage på legendariske og nyrenoverede Vojens Speedway Center, hvor Jacob Olsen har overtaget tøjlerne fra sin far, Ole Olsen, og givet nationalarenaen en gevaldig og tiltrængt overhaling.

Men endnu vigtigere kan de ellers særdeles forvænte danske speedwayfans endelig drømme om en rød-hvid verdensmester efter nogle magre år, hvor der har været alt for langt mellem opturene.

Leon Madsen har nemlig taget Grand Prix-serien med storm i sin første sæson som permanent kører.

Den 31-årige vejlenser, der i årevis har nydt stjernestatus i den voldsomt stærke polske Ekstraliga med en imponerende årsløn på fem milioner kroner hos Czestochowa, deler førstepladsen i den samlede VM-stilling med polske Bartosz Zmarzlik efter en række forrygende præstationer.

Selv efterveerne efter et alvorligt styrt i den polske liga har ikke formået at bremse Madsens sejrskurs.

Men selvom både medier og fans er parat til at smide laurbærkrans og guldmedalje om halsen på Leon Madsen, så beholder han selv begge ben begravet solidt i slaggerne.

Leon Madsen åbnede sæsonen med en sejr i Warszawa. Foto: Jarek Pabijan.

- Den vogn hopper jeg ikke på. Der er stadig omkring 60 point at køre om, siger Leon Madsen, der må dele VM-føringen med Zmarzlik efter en vanskelig aften ved det tyske grandprix i Teterow.

- Det er klart, at jo tættere vi kommer på Torun, des sværere bliver det ikke at tænke over det. Men lige nu prøver jeg på ikke at tænke for meget over det. For der er stadig mange point at køre om, og alt kan stadig vendes på hovedet, siger den danske guldbejler, der har bygget sin flotte form op over flere sæsoner i Polen.

- Det er jo ikke noget, der er sket lige pludselig. Jeg har jo været skarp i de seneste fire år, og det er jo også derfor, jeg er, hvor jeg er nu. Hvis du ikke er stabil og skarp, ligger du ikke i top tre på den polske rangliste.

- Det viser nok lidt mere, hvor svært det er at komme ind i grandprix-serien. Det er så lille et nåleøje, man skal igennem, og der har jeg ikke lige slået til og haft heldet, når det gjaldt. Desværre, indrømmer Leon Madsen, der tidligere har haft ry for at kikse, når det virkelig tæller.

Det har givet nogle smertefulde oplevelser ved hold-VM og flere kvalfinaler til Grand Prix-serien, men nu har Madsen fået is i maven.

Og årsagen er lige til.

Leon Madsen har været flyvende i denne sæson. Foto: Jarek Pabijan

- Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har drømt om at køre med om VM-titlen ligesom Hans Nielsen og Tony Rickardsson, siden jeg var tre år. Så kommer jeg til den skide kvalfinale, og det er et enormt pres at levere lige præcis den dag.

- Og man ved også, at hvis man ikke slår til, så går der et helt år, får man chancen igen – og to år til man står i Grand Prix’et, hvis man altså kvaler sig. Derfor er den finale bare så vigtigt et løb.

Det blev da heller ikke via kvalifikationen, at han slap ind i det gode selskab. Men GP-bosserne kunne se potentialet og stak ham et wildcard, som han i den grad har vist sig værdig til.

- Hvis jeg stadig var 20 år, skulle jeg nok knibe mig selv lidt i armen. Men nu er jeg blevet 31 år og har været med i gamet i så mange år, kørt i toppen af den polske liga, vundet EM og kørt hold-VM.

- Jeg har også haft mine nedture og taget mine tæsk, og det har hærdet mig. Nu er jeg klar til grandprix’erne og kan klare modgangen. Det kommer ikke som et kæmpe chok for mig, at jeg nu kører med om verdensmesterskabet, lyder det selvsikkert fra Danmarks nye speedway-stjerne.

Nu nyder jeg at køre

En af årsagerne til, at Leon Madsen inden 2019-sæsonen har samlet på dårlige oplevelser, når han skulle køre det sidste stykke ind i GP-serien, skal nok findes i det pres, han lagde på sig selv.

Men siden han og kæresten, polske Magda Bradtke, blev forældre til lille Marika, er der faldet ro over speedway-stjernen.

Og nu nyder han ligefrem at køre, hvilket ikke altid var tilfældet tidligere.

- Ja, meget mere! Det gjorde jeg måske ikke på samme måde dengang, hvor jeg følte et stort pres for at komme ind i grandprix-serien. Jeg har jo drømt om at køre med om VM, lige siden jeg var barn. Og det har jeg arbejdet meget med, for karrieren er jo meget kort, måske bare ti år på toppen, og så er det sgu åndssvagt, hvis man ikke nyder det.

Her spiller lille Marika en stor rolle.

- Det har betydet utrolig meget. For mig har det været en kæmpe hjælp, at jeg har fået min lille datter, for nu går jeg ikke og tænker speedway hele tiden. Så jeg bruger min energi fornuftigt – når jeg skal bruge den. I stedet for at man bruger en masse energi på at være nervøs og spændt inden løbene.

Leon Madsen har omsider fået styr på spændingsniveauet. Foto: Jarek Pabijan

- Det gjorde jeg nok lidt tidligere. Der gik jeg måske og tænkte på speedway hele tiden. Nu kan jeg bare kigge lidt på et billede af min lille datter, hvis jeg bliver lidt nervøs. For der er jo vigtigere ting i verden, så hvorfor fanden blive så nervøs for at køre et speedwayløb, spørger han retorisk.

Lykkes det at sikre dansk guld for første gang siden 2008, kører han sig ind i den danske kongerække, hvor Ole Olsen, Hans Nielsen, Erik Gundersen, Jan O. Pedersen og Nicki Pedersen allerede troner.

- Det vil være megafedt. Jeg kører jo først og fremmest for at bevise det overfor mig selv. Inden sæsonen kunne jeg godt høre, at journalisterne smågrinede lidt, da jeg sagde, at jeg kørte for at vinde VM. Nu taler alle om mig som den næste verdensmester. Det er lidt sjovt.

- Men det vil være kæmpestort, hvis jeg på et tidspunkt kan vinde VM og være med til at løfte dansk speedway, lyder det for Leon Madsen, der har hele speedway-Danmark i ryggen i Vojens lørdag aften.

