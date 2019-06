Kongerne er tilbage

I dag hedder superstjernerne i dansk sport Christian, Kevin og Caroline.

Men hvis man spoler 30 og 40 år tilbage, hed kongerne i dansk sport Ole, Erik og Hans, og deres regeringstid blev grundlagt på speedwayens slagger.

I en tid, hvor tv’et stadig var sort-hvidt, og hvor danske idrætsfolk havde svært ved at spise kirsebær med de store, kunne Olsen, Gundersen og Nielsen nemlig hive guldmedaljer hjem til lille Danmark i et tempo, der ikke er set hverken før eller siden.

47 guldmedaljer blev det til fra Ole Olsens første i 1971 til Hans Nielsens sidste i 1995.

Se også: Danske legender i aldrig-før-viste optagelser

I den gyldne æra var speedway-stjernerne kongerne i dansk sport, og der blev skrevet talløse avissider om sejrene – og den personstrid, som udviklede sig mellem Ole Olsen og Erik Gundersen på den ene side og Hans Nielsen på den anden, da Olsen som landstræner valgte at favorisere sin lærling Gundersen.

Og nu er den ikoniske trio tilbage i rampelyset som hovedpersoner i dokumentarfilmen ’Kongernes Fald’, der rammer biografer over hele landet 6. juni.

Nu optræder speedway-legenderne på det store lærred. Foto: Mogens Flindt.

Her viser de tre speedway-legender helt nye følsomme sider af sig selv.

Tårerne får lov at trille, når der huskes tilbage på både de mange triumfer og ikke mindst den store tragedie, da Erik Gundersens karriere fik en brutal afslutning med styrtet i Bradford, der var tæt på at slå ham ihjel og gav mén for livet.

Derfor blev stjernerne uvenner: Se også: Derfor blev Hans Nielsen og Erik Gundersen bitre rivaler

Men der også masser af bid, når de gamle racerstjerner ser tilbage på striden, der delte dem og danskerne.

Og selv om alle har tilgivet hinanden i dag, så bliver de aldrig enige om fortiden.

Heller ikke, da Ekstra Bladet møder dem til en snak om filmen.

- Det skete for 30 år siden, og vi er blevet enige om at tilgive hinanden. Hele den sag varede jo egentlig også kun et par år. Men vi kan stadig ikke blive enige, griner Hans Nielsen, der kommer i mindretal, hver gang fortiden kommer på bordet.

- For mig handlede det om resultatet. Vi skulle have en ny verdensmester. Erik spurgte, om jeg ville, mens Hans aldrig har spurgt mig, for det ville han ikke, indskyder Olsen, der er det nærmeste filmen kommer på en skurk.

- Jeg kan da godt forklare det igen. V havde en landstræner, der mente, at det var Erik, som skulle være verdensmester. Det kunne jeg ikke rigtig forstå, altså ’what the fuck’, siger den nuværende landstræner, som straks får svar på tiltale.

- Det er lige der, den ligger. Jeg har da aldrig sagt, at jeg ville vælge Erik.

Det bliver dog Erik Gundersen, som får det sidste ord i denne omgang.

- Vi må nok lige slå fast. Gundersen og Nielsen har mødt hinanden 11 gange ved det individuelle VM. Og stillingen er altså otte heatsejre til Gundersen og tre til Nielsen, griner han.

Gundersens regnestykke vinder ikke udelt begejstring overalt ved bordet.

Det gør ’Kongernes Fald’ til gengæld.

- Den største periode i dansk idrætshistorie i forhold til antallet af medaljer, bliver udødeliggjort. Det er jeg stolt over. Når Ole engang er væk, så kan hans børnebørn jo sidde og sige, ’det var farfar’. Det er jo kraftedeme stort., siger Erik Gundersen, men Ole Olsen tilføjer.

- Før premieren var det lidt ligesom at køre op til startsnoren. Der var kriller i maven. Og filmen er blevet smuk. Hårene rejser sig, når man ser den. Det siger dem, der har set den, også til mig, siger dansk speedways ’godfather’, der er stolt over det livsværk, der nu er blevet til film.

- Jeg fortryder ikke en skid, og jeg ville gøre det hele igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik stjernerne til at græde

De har givet flere interviews end de fleste, men de tre speedway-ikoner kom alligevel ud i ukendt farvand, da filminstruktør Mads Kamp Thulstrup konfronterede dem med fortiden.

For da kameraet rullede, kunne de ikke falde tilbage på de automatsvar, enhver sportsstjerne kan hive frem på kommando.

- Jeg tror, at de var overraskede over, at vi skulle så langt ind. Vi har taget det om og om igen, og jeg har fortalt dem, når det ikke var godt nok. Der er jo ikke noget smukkere, end når et menneske forsvinder ind i et minde. Og det har taget tid, for de er så vant til at svare hurtigt og effektivt, fortæller instruktøren, der tidligere har skabt sportsfilmene ’Og det var Danmark’ og ’Jernhårde Ladies’.

Det var en hjælp, at de kendte mine andre film. Og de har været meget åbne, selvom det har været nogle voldsomme sessions, hvor vi har siddet i dagevis og taget det om igen og igen for at komme helt ind til de våde øjne. Det handler også om at bygge en tillid op, og så er vi gradvist kommet længere og længere ind. Det har de taget flot, og vi er blevet kammerater, fortæller Mads Kamp Thulstrup, der selv var fascineret af speedwayheltene i sine drengeår.

De tre speedway-musketerer bliver aldrig helt enige om fortidens konflikter. Foto: Mogens Flindt.

Ambitionen har dog hele tiden været at skabe et værk, som rækker udover speedwaybanen.

- Det er en bragende god historie, der er meget større end speedway. Det handler om mennesker og helte. Mennesker er forskellige, og nogle gange går vi fejl af hinanden. Men vi er også enormt ens, og alle disse ’menneskelige grundvilkår’ kunne jeg se i historien.

- Jeg synes, at man skal tage sin kone, kæreste og sine børn med i biografen. Og hvis man er en speedway-interesseret kvinde, skal man tage sin mand i hånden og se filmen. Pointen er at filmen kan ses uanset om man interesserer sig for speedway eller ej. For den handler om mennesker af kød og blod, som alle kan identificere sig med.

Fylder 70: Speedway-ikonet over dem alle

Se også: Leon Madsen scorer nyt top-resultat

Se også: Misser vild rekord: Mesteren slået af tronen

Se også: Nicki Pedersen i overraskende comeback