'Krænker Putins ære': Verdensmester mister alt

I Rusland er det forbudt at kritisere krigsindsatsen i Ukraine.

Ja, det er faktisk forbudt overhovedet at kalde angrebet på nabolandet for krig eller invasion. Så hvis man vil undgå de 15 år bag tremmer, som misinformation om krigen kan koste i Rusland, gør man klogt i at tale om en 'nødvendig militær operation'.

Men ikke alle russere holder tand for tunge.

En af dem, der har delt sit kritiske syn på krigen, er den regerende verdensmester i speedway, Artem Laguta.

- Jeg ser på denne onde krig og det drama, der rammer uskyldige mennesker, og jeg er knust. Putins aggression er skræmmende. Dette er ikke mit Rusland. Det er Putins Rusland, og jeg vil ikke have noget med det at gøre, sagde Artem Laguta i sidste uge til polske SportoweFakty.

Her gjorde han det klart, at han ikke ønsker at repræsentere Rusland i lyset af den aktuelle situation.

- Jeg kan simpelthen ikke forestille mig at køre for Putins Rusland nu, og uanset konsekvenserne gør jeg det ikke, lød det tydeligt og modigt fra speedway-verdensmesteren.

'Krænker Putins ære'

- Tro mig, folk i Rusland hører en helt anden historie end her, og de er ofte fortabte og bange. Jeg ved, jeg udsætter mig selv for voldsom kritik selv fra mine venner. Men fortæl mig, hvad jeg ellers skal gøre? Jeg vil bare lægge afstand til aggressionen.

Laguta kommer da heller ikke til at repræsentere Rusland lige foreløbigt. Og det er ikke kun fordi, den internationale motorunion, FIM, har udelukket Laguta og hans landsmand Emil Sajfutdinov.

Lagutas modige kommentarer har nemlig fået konsekvenser i Rusland, hvor landets motorunion har blacklistet både ham og Vadim Tarasenko.

'De kørere, der kom med uværdige udtalelser om situationen i landet, fortjener ikke at blive kaldt stolte russiske atleter eller æren ved ​​at repræsentere Den Russiske Føderation ved internationale konkurrencer', meddeler Ruslands motorunion, som har frataget kørerne deres licenser for at have krænket Vladimir Putins 'ære og værdighed'.

Dermed er Artem Laguta og Vadim Tarasenko reelt uden mulighed for at genoptage karrieren, hvis de ikke skifter forbund.

Artem Laguta, der udover den individuelle VM-titel også har tre VM-triumfer med det russiske landshold på CV'et, har polsk statsborgerskab og bor også i Polen.

Foruden de kritiske kommentarer delte verdensmesteren et billede på sin Instagram-profil, hvor Ruslands og Ukraines flag var ledsaget af teksten 'krig er ondt'. Billedet er siden fjernet, og kontoen gjort privat.

Ruslands anden GP-kører, bronzevinderen fra 2021 Emil Sajfutdinov, har lukket alle sine konti på sociale medier. Det ventes, at både Laguta og Sajfutdinov vil afsøge muligheden for at opnå polske licenser.

