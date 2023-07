Landstræner efter bronze: En af de fedeste finaler i årtier

Danmarks speedwaylandshold kørte sig lørdag aften til bronze ved VM for hold efter et stort drama, hvor det var meget tæt i toppen.

Tre lande kunne nå guldet før sidste heat, og Polen trak det længste strå foran Storbritannien og altså Danmark, der ellers havde fået en forfærdelig start. Australien sluttede uden for podiet med seks point op til Polen.

- Jeg synes, det har været en af de fedeste finaler i mange årtier, indleder Danmarks kørende landstræner, Nicki Pedersen.

- Jeg tror aldrig før, det er sket, at sidstepladsen har så kort op til vinderen. Det var så tæt, at alt kunne ske, og vi kunne have været i omkørsel om guldet, hvis vi havde vundet sidste heat.

Holdindsatsen sikrede bronzen

Han fremhævede den danske holdindsats og holdånd i det flotte comeback.

Annonce:

- Jeg trak mig selv ud og koncentrerede mig om holdet i stedet. Der var flere, der ikke leverede i starten, men jeg synes, at vi kæmpede os tilbage, selv om vi nemt kunne have tabt med 10-15 point i aften.

- Vi fik en bronze på grund af holdindsatsen, og det bliver vi nødt til at glæde os over, for vi vidste, at alle de andre ville være gode. Vi havde ikke fem kørere, der leverede godt nok til guld i dag, vurderer Nicki Pedersen.

Han roste særligt reserven Rasmus Jensen, der havde en stor aften med tre heatsejre.

- Rasmus lavede en fantastisk præstation. Han greb chancen, da jeg satte ham ind. Han var vores joker, siger Nicki Pedersen.

'Det var sgu fint'

Rasmus Jensen havde ikke samme behov for at fremhæve sin indsats, men han var godt tilfreds.

- Det var sgu godt nok. Det var sgu fint, siger Rasmus Jensen.

Han medgiver, at præstationen giver blod på tanden i forhold til at kvalificere sig til en fast plads i VM-serien.

- Ja, selvfølgelig. Det er det, jeg har drømt om, siden jeg var knægt, så det er stadig det, jeg arbejder henimod, siger 29-årige Jensen.

Annonce:

Han var dog lidt skuffet over, at det kun blev til bronze i Wroclaw.

- I starten så det ud til, at vi skulle floppe fuldstændig, men vi fik kæmpet os frem, så det hele skulle afgøres i det sidste heat, lyder det fra Rasmus Jensen.

- Efter de første otte heats skulle vi være glade for ikke at blive til grin, og så skal man være glad for bronze, men når Leon Madsen vandt 19. heat, så vi kun var to point fra guldet, så er det alligevel en kæmpe skuffelse i nuet.