Landstræner efter magre sæsoner: 2019 har været et jubelår

Efter flere magre er lykken vendt i dansk speedway i 2019.

- Det har været et superår, siger landstræner Hans Nielsen.

Svaret står i kontrast til, da speedwaylandstræneren for to år siden evaluerede 2017, som han dengang omtalte som "en lortesæson" og et lavpunkt i dansk speedwayhistorie. Det var det da også målt på resultater.

Men hvad gør 2019 til et succesår? Det er først og fremmest Leon Madsens tre VM-grandprixsejre og andenpladsen i kampen om verdensmesterskabet, mener Hans Nielsen.

- Det stod øverst på vores ønskeliste at få en dansker med i VM-toppen igen, og det har vi fået i Leon Madsen. Vi må jo sige, at vi har savnet succes i VM, siden Nicki Pedersen senest blev verdensmester i 2008.

Tror på VM-guld næste år

- Det var vigtigt at få sendt et signal om, at Danmark stadigvæk producerer kørere til den absolutte top. Specielt efter at de sidste par år har givet lidt sløjere resultater i de internationale løb, siger Hans Nielsen.

Leon Madsen var sølle to point fra VM-guldet. Landstræneren tror, at Madsen igen næste år vil være en seriøs kandidat til verdensmesterskabet, selv om speedwaykøreren nu må bære prædiktatet forhåndsfavorit frem for outsider.

- Leon Madsens sæson giver forhåbninger om, at han snupper guldet allerede næste år med al den erfaring, han har fået fra nogle af de baner, som han ikke kendte så godt i forvejen.

- Konkurrenterne - Bartosz Zmarzlik (verdensmester, red.) for eksempel - får jo ikke samme fordel af øget erfaring, for den har han og de andre allerede haft i flere år, siger Hans Nielsen.

Lidt tilfældigt

I EM-serien strøg 25-årige Mikkel Michelsen helt til tops. Havde Leon Madsen eller Nicki Pedersen kørt med i alle EM-løb, var de også endt som en del af topfeltet.

Ifølge Hans Nielsen er der ingen entydig forklaring på, at dansk speedway lige præcis i 2019 gik fra flop til top.

- Det er lidt tilfældigt, at det lige blev i år, at der var mange kørere, som viste fremgang og tog et par skridt op, for vi har ikke gjort noget mærkbart anderledes.

- Vi vidste, at vi havde potentialet i dansk speedway, men vi må også erkende, at flere af kørerne har brugt længere tid end håbet på at køre med om de sjove placeringer. Nu er de der, siger han.

Der er størst forbedringspotentiale på landsholdet. Godt nok kvalificerede Danmark sig til finalen ved par-VM, men havnede lige uden for podiet. Dermed er det danske landshold stadig uden en VM-medalje siden 2015.

- Det er lidt for længe siden. Vi trænger helt sikkert til en VM-medalje, siger Hans Nielsen.

