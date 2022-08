Leon Madsen ender sidst: Motoren stod af

Leon Madsen vandt i 2019 VM-grandprixet i Cardiff, og det så godt ud, da han nåede finalen i lørdagens finale samme sted.

Men den danske speedwaykører havde ikke farten, og motorproblemer betød, at han endte på en fjerde- og sidsteplads.

Det blev i stedet britiske Dan Bewley, som vandt finalen og skabte glæde hos hjemmepublikum.

Leon Madsen ærgrede sig efterfølgende over, at han ikke havde udstyret til at køre med om sejren.

- I finaleheatet stod min motor af, og der var slet ingen power. Det har jeg døjet med flere gange i år. Der var desværre ingen power i den, da snoren gik.

- Den mistede fuldstændig pusten i finalen. Det mærkede jeg med det samme, da jeg slap koblingen. Så det var noget lort, siger en tydeligt skuffet Leon Madsen.

'Pisseærgerligt'

Tre danskere var med i lørdagens VM-grandprix i Cardiff, og to af dem nåede frem til semifinalerne.

Ud over Leon Madsen var det også Mikkel Michelsen, som nåede blandt de otte bedste.

De to skulle tilmed dyste i den samme semifinale. Her var Leon Madsen bedst og tog teten fra start til slut, mens Mikkel Michelsen endte sidst.

I finalen kom Leon Madsen ikke lige så godt fra start, og danskeren klagede efterfølgende over motoren, som stod af.

- Vi skal hjem og tænke over, hvad vi skal gøre. Jeg havde rigtig god fart i semifinalen, men der brændte motoren nok det sidste af. Så kunne den ikke mere.

- Det er pisseærgerligt. Jeg var sikker på, at jeg kunne have vundet, siger Leon Madsen.

Anders Thomsen var den tredje danske deltager, men han havde ikke sin bedste aften og nåede ikke blandt de otte bedste.

'Det ser ikke godt ud'

Mod slutningen var der generelt stor utilfredshed med banens tilstand. Banen var svær at køre på, og man så nogle meget forsigtige kørere kort inden semifinalerne.

En traktor fik dog rettet op på de værste skader på banen, så der kunne afvikles semifinaler og finale i Cardiff.

Polske Bartosz Zmarzlik, der førte den samlede VM-stilling med 18 point mere end Leon Madsen inden lørdagens løb, blev toer i finalen og udbyggede sin føring. Patryk Dudek endte som treer.

- Nu tog Zmarzlik lige fire point mere end mig, så det ser sort ud med den samlede VM-sejr. Der er stadig en lille chance, men det ser ikke godt ud.

- Det ser bedre ud med andenpladsen, men når man vil vinde VM, så er det jo lidt skuffende. Det bliver svært at nå Zmarzlik nu, erkender Leon Madsen.

Næste VM-grandprix er i polske Wroclaw 27. august.