Leon Madsen mister føring i sidste sving

Lige ved og næsten.

Sådan var det for Leon Madsen, da han lørdag kørte med om sejren i det polske VM-grandprix i Gorzow.

Den danske speedwayprofil førte længe finalen og var på vej til at slutte en næsten fire år lang sejrstørke i VM-serien, men i sidste sving gik det galt.

Bartosz Zmarzlik fik kæmpet sig forbi, og polakken tog sejren for næsen af Madsen, der kørte småskadet efter et styrt i onsdagens DM-finale.

- Det var godt nok en hård afslutning. Det var så tæt på, men jeg havde ikke flere kræfter på sidste omgang. Jeg gav alt, hvad jeg havde i mig i dag, siger Madsen.

- Inden løbet vidste jeg ikke engang, om jeg kunne køre på grund af styrtet i onsdags, hvor jeg fik en mindre hjernerystelse og piskesmæld. Det var svært for mig at holde hovedet oppe i svingene, så jeg kan være godt tilfreds med en andenplads, men det er selvfølgelig surt, når man er så tæt på at vinde.

Med sejren udbyggede Bartosz Zmarzlik, der er forsvarende verdensmester, sin føring i den samlede VM-stilling.

Leon Madsen hoppede med sin andenplads op på femtepladsen i VM-stillingen med 60 point. Zmarzlik har 90.

Madsen kørte sig i semifinalen i overbevisende stil. Han endte med tredjeflest point af alle efter tre heatsejre og to tredjepladser.

Knap så godt gik det for Anders Thomsen og Mikkel Michelsen. Thomsen vandt sit første heat, men så gik gassen af ballonen.

Mikkel Michelsen, der blev dansk mester onsdag, havde det svært. Efter kun at have fået et enkelt point i sine tre første heat var muligheden for avancement så godt som forduftet.

Leon Madsen var førstevælger i sin semifinale og tog inderbanen som sin startposition.

Madsen fik ikke den bedste start, men formåede at kæmpe sig frem som nummer to. Den plads holdt han fast i, og så var finalebilletten i hus.

Madsen endte med at starte på yderbanen i finalen. Han kom godt fra land, men svenske Fredrik Lindgren røg ned i første sving, og så skulle der en omstart til.

Igen lagde Madsen stærkt ud. Danskeren tog føringen og styrede mod sejr. Men på næstsidste omgang røg Jason Doyle af sin motorcykel, og igen måtte finalen startes forfra.

Tredje gang så ud til at være lykkens gang for danskeren, der igen tog føringen efter første sving. Madsen blev presset hårdt af Bartosz Zmarzlik, men så længe ud til at klare frisag.

Til sidst susede polakken dog forbi, og så måtte Madsen tage til takke med andenpladsen.