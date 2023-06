Leon Madsen øjner VM-medalje efter nyt topresultat

Det så sort ud for Leon Madsen i starten af VM-sæsonen.

Kun 12 point var der kommet på kontoen efter de to første grandprixer. Men efter hårdt arbejde med at få motorcyklen til at køre hurtigere, er den danske speedwayprofil kommet efter det.

Lørdag blev det til en andenplads for Madsen, der så ud til at være på vej mod sin første grandprixsejr i næsten fire år, inden han mistede føring i sidste sving.

Med halvdelen af sæsonens grandprixer kørt ligger Madsen nu på en femteplads i VM-stillingen med 60 point.

- I starten af sæsonen kæmpede vi meget med motorcyklen. Jeg følte mig ikke godt tilpas og havde ikke nogen selvtillid, så vi har arbejdet benhårdt på at få grejet til at køre hurtigere.

- Vi er på vej i den rigtige retning og har forbedret os. Jeg føler mig mere og mere tilpas på min motorcykel, og det giver mig selvtillid, siger Madsen efter lørdagens andenplads.

Mens VM-stillingens førende polak, Bartosz Zmarzlik, ser ud til at blive svær at indhente for Leon Madsen med fem grandprixer tilbage, så øjner danskeren fortsat en plads på det endelige podium.

'Det er det, vi kører efter nu'

Der er da også blot ni point op til australske Jack Holder på andenpladsen og ét færre til Fredrik Lindgren på tredjepladsen.

- Målet i år er selvfølgelig at vinde en VM-medalje. Det er det, vi kører efter nu, og det har jeg også mulighed for. Hvis vi fortsætter i samme retning, som er vi på nu, så er der en god chance for det. Det vil jeg hvert fald kæmpe alt for at opnå, siger Leon Madsen, der sidste år endte med VM-sølv.

Mens Madsen altså er med i medaljejagten, så må hans landsmænd Anders Thomsen og Mikkel Michelsen kigge langt efter de sjove placeringer.

Thomsen og Michelsen er henholdsvis nummer 12 og 13 i VM-stillingen med 29 og 28 point. Især Michelsen, der onsdag vandt det danske mesterskab, har siden VM-sæsonåbneren i Kroatien haft svært ved at finde farten.

Næste VM-grandprix køres i svenske Målilla 15. juli. 16. september køres VM-sæsonens næstsidste grandprix i Vojens.