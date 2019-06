Leon Madsen scorer nyt top-resultat

Leon Madsen har været rigtig godt kørende i årets to første speedwaygrandprixer.

For to uger siden vandt danskeren sæsonens første grandprix i VM-serien i Polen, og lørdag blev det så til en tredjeplads i Slovenien.

Niels-Kristian Iversen var også med, men gik ikke videre til semifinalerne.

Polske Bartosz Zmarzlik tog sejren.

Lørdagens resultater betyder, at Leon Madsen indtager tredjepladsen i den samlede VM-stilling med 26 point. Niels-Kristian Iversen har 21 på femtepladsen.

Bartosz Zmarzlik ligger nummer et med 28 point, hvilket er samme antal som Patryk Dudek på andenpladsen.

Niels-Kristian Iversen havde ikke fart nok i dækkene lørdag. DM-sølvvinderen fra tidligere på ugen havde efter sine fem indledende heats skrabet syv point sammen, hvilket ikke var nok til at avancere.

Bedre gik det altså for Leon Madsen, der gik videre til semifinalen med ni point efter blandt andet at have vundet to af sine indledende heats.

I begge tilfælde havde danskeren startede på den inderste bane, og det fik han også mulighed for i semifinalen. Det virkede også her. Madsen lagde sig i spidsen i første sving og holdte sin føring til slut.

Dermed var han for anden gang i to grandprixer i finalen.

Igen fik danskeren inderbanen, men denne gang førte det ikke til sejr. Bartosz Zmarzlik var kvik, da starten gik, og han var ikke til at komme forbi for hverken Leon Madsen eller nogle af de andre.

Næste grandprix i VM-serien køres i den tjekkiske hovedstad, Prag, 15. juni.

