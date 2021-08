Leon Madsen slutter sidst i speedwaysemifinale i Lublin

Semifinalen blev endestationen for speedwaykøreren Leon Madsen, da der fredag aften i Lublin blev kørt femte afdeling i VM-serien.

Danskeren havde samlet ni point sammen i sine fem indledende heat, men i semifinalen måtte Leon Madsen nøjes med en fjerdeplads.

Den polske verdensmester, Bartosz Zmarzlik, vandt semifinaleheatet og kom i finalen sammen med svenske Fredrik Lindgren, der blev nummer to.

Zmarzlik endte siden med at vinde finalen foran sin landsmand Dominik Kubera, som var med på et wildcard.

Fredrik Lindgren blev nummer tre, mens russeren Artem Laguta blev sidst i finalen.

Foto: Jarek Pabijan

Det var Bartosz Zmarzliks tredje grandprix-sejr i træk, og han overtager dermed føringen i den samlede stilling.

Allerede lørdag bliver der kørt endnu et grandprix i Lublin i VM-serien, hvor Leon Madsen inden fredagens løb lå samlet nummer syv.

Der var danskermøde i heat tre fredag, hvor Leon Madsen hentede en andenplads, mens Anders Thomsen blev nummer tre.

Vinderen af heatet blev Dominik Kubera, som altså imponerede stort i løbet af aftenen.

Leon Madsen blev nummer fire og sidst i sit næste heat, og han var dermed under pres.

Foto: Jarek Pabijan

Han formåede imidlertid at tage en anden- og en førsteplads i sine to næste heat, og dermed stod han før sit femte og afsluttende heat med gode muligheder for at gå videre til semifinalerne.

Her hentede han en andenplads og kom dermed videre, inden det altså sluttede i semifinalerne for danskeren.

Anders Thomsen måtte nøjes med at køre samlet tre point ind i sine fem starter. Han hentede en andenplads, en tredjeplads og tre fjerdepladser.

Også Maciej Janowski, der førte i den samlede VM-stilling inden grandprixet, havde en skidt aften.

På sin 30-års fødselsdag kørte polakken kun fem point ind og var langt fra en plads i semifinalerne.