Leon Madsen treer i polsk finale

Leon Madsen kæmpede med om sejren, da der lørdag for anden dag i træk blev kørt VM-speedway i polske Wroclaw.

Danskeren nåede frem til finalen, men endte her med en tredjeplads efter at have fået en skidt start.

Det er Madsens bedste resultat i dette års VM-serie og gør, at han hopper op på syvendepladsen i den samlede stilling med 44 point.

Den anden dansker i VM-serien, Anders Thomsen, var færdig efter de indledende heat. Efter én tredjeplads og tre fjerdepladser i de første fire heat havde han ingen chancer for at gå videre. Thomsen sluttede dog fornemt af, da han vandt sit sidste heat.

Noget bedre gik det altså for Leon Madsen. Allerede efter sit fjerde heat var danskeren sikker på at gå videre til semifinalerne efter tre andenpladser og en heatsejr.

Madsen sluttede af med endnu en andenplads, og så var han videre med fjerdeflest point af alle.

Det gav ham en plads som nummer to i køen, da der skulle vælges baner til semifinalen, hvor de to bedste får en finalebillet. Madsen valgte bane tre, der i løbet af aftenen havde kastet ti top-2-placeringer af sig.

Det var en god beslutning. Madsen tog føringen i første sving og holdt fast i den helt til mål, og så var sæsonens første finaleplads en realitet for danskeren.

Leon Madsen var bedste dansker i Wroclaw. Foto: Jarek Pabijan

Madsen skulle kæmpe med de seneste tre års verdensmestre, britiske Tai Woffinden (2018) og polske Bartosz Zmarzlik (2019 og 2020), samt russiske Artem Laguta om sejren.

Danskeren var igen andenvælger og snuppede denne gang inderbanen, da Laguta forinden havde taget bane tre.

Inderbanen havde kastet syv sejre af sig i løbet af aftenen, men gjorde det altså ikke i finalen. Madsen fik en skidt start med en smule hjulspind og måtte altså tage til takke med tredjepladsen.

Bartosz Zmarzlik lå længe nummer to, men til allersidst fik han klemt sin cykel forbi Artem Laguta, så det endte med en polsk sejr foran et begejstret hjemmepublikum. Zmarzlik vandt også fredagens grandprix samme sted.

Lørdagens grandprix var sæsonens fjerde ud af 11. Allerede i den kommende weekend går det løs igen i Polen med to grandprixer i Lublin.

11. september skal Leon Madsen og co. køre i Vojens i sæsonens niende grandprix.

Leon Madssen blev treer i det polske grandprix. Foto: Jarek Pabijan

