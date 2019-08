Lunge kollapset: Haster hjem til Danmark

Se også: Nicki Pedersen i slemt styrt: Fragtet til hospitalet

Han blev verdensmester i både 2003, 2007 og 2008, men Danmarks seneste verdensmester i speedway, Nicki Pedersen, har i en alder af 42 år stadig gang i klubkarrieren.

Søndag aften kom han helt galt af sted under et løb i den polske PGE Ekstra Liga, der regnes for en af de største speedway-ligaer i verden.

- Hånden/Knoen er brækket og skal nok opereres, for fingeren er skæv, skriver Pedersen i en sms til Ekstra Bladet mandag morgen.

- Jeg landede direkte på brystet, så fire ribben brækkede og en lunge kollapsede, så derfor beholdt de mig natten over.

- Jeg håber, at jeg kan køre til Danmark i dag og tjekkes på dansk jord snarest muligt, lyder det fra Pedersen.

Danskeren kom galt af sted, da han og australske Jack Holder kolliderede i første heat af en kvartfinale.

Nicki Pedersen ved den seneste sportsgalla i januar 2019, hvor 2018-året blev fejret med kæresten Anna Natascha Öhlin Hoe ved sin side. Foto: Claus Bonnerup

Giver Bille chancen: - Vi er Danmarksseriens Real Madrid

Lars Munkedal, der er holdleder for Nicki Pedersens danske klub, Holsted, har været i kontakt med den tredobbelte verdensmester og bekræfter over for Ritzau skaderne.

Kort efter styrtet havde han dog ikke fået meldingen om, at Pedersen skulle hjem til Danmark.

- Og så skriver Nicki videre til mig, at han har fået masser af morfin til at tage toppen af smerterne. Foreløbig har han fået at vide, at han skal blive på hospitalet i Polen, så det er virkelig alvorligt, sagde Munkedal ifølge Ritzau til Jyllands-Posten.

Nicki Pedersen kørte så sent som sidste år med i den store VM-serie, men selvom han i 2018 vandt det skandinaviske grandprix, så sikrede han sig ikke adgang til 2019-serien, hvor danske Leon Madsen i øjeblikket fører.

Speedway har gjort Nicki til millionær - Se hans luksusliv i Monaco

Eriksen kan have spillet sin sidste kamp

Stort galleri fra den røde løber: Nicki P. viser sin store kærlighed frem

Se også: Kevin til racerdronning: Hvem har de største kugler?