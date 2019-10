Lykkelig dansker efter VM-sølv: - Jeg er stolt

Den danske speedwaystjerne Leon Madsen leverede en perfekt afslutningen på sæsonen i VM-serien lørdag aften.

Her hentede den 31-årige dansker hele 21 point i det sidste grandprix i polske Torun, og det rakte til sæsonens tredje grandprixsejr samt en samlet VM-sølvmedalje.

- Det var en super aften at slutte en kanonsæson af på, og det giver optimisme til næste sæson, hvor jeg håber at komme tilbage uden skader og kunne gøre nogle få ting bedre og kæmpe med om VM-titlen, siger Leon Madsen.

Han gik ind til det sidste grandprix med ni point op til polske Bartosz Zmarzlik i den samlede stilling, og han hentede hele syv point ind på polakken, der dog endte som verdensmester.

Med tre sejre og en samlet sølvmedalje i en debutsæson, hvor skader i ankel og ryg har generet danskeren, så kunne han med rette være tilfreds med præstationen.

- Jeg er super glad og stolt over at kunne kalde mig selv viceverdensmester efter min første sæson også med tanke på de skader, jeg fik halvvejs igennem sæsonen.

- Jeg er stolt over, at jeg kunne kæmpe videre trods smerter, og jeg er glad for at have fået dansk speedway tilbage på verdenskortet igen. Det er rigtig fedt, siger Leon Madsen.

Han sluttede med 130 point efter at have ført serien i store dele af sæsonen.

Emil Sayfutdinov tog bronze med 126 point, mens rutinerede Niels-Kristian Iversen sluttede som nummer ti samlet efter sin tredjeplads i finalen lørdag.

Iversen har dog allerede kvalificeret sig til næste års VM-serie.

Lørdag tog Leon Madsen rub og stub og vandt alle sine starter frem mod finalen, som han også vandt.

Han vidste godt, at det ville være næsten umuligt at blive verdensmester i Torun, medmindre at Zmarzlik gik helt ned.

- Jeg håbede, at jeg kunne vinde en sølvmedalje. Jeg vidste godt, at Bartosz skulle have en dårlig aften, hvis jeg skulle være verdensmester, så det tænkte jeg ikke så meget på.

- Jeg tænkte mere på at køre efter sølvet, som jeg kunne gøre noget ved, siger Leon Madsen.

Han skal opereres i anklen, og så afventer han, om ryggen kan behandles uden operation, eller om han tvinges under kniven igen.

- I dag (lørdag, red.) og i Cardiff kunne jeg køre uden indsprøjtninger i min ankel og med færre smerter, og det var tydeligt at se, at jeg kunne køre mere frit og levere bedre.

- Det har været en hård sæson at køre med de store smerter, men jeg har kæmpet og bidt tænderne sammen og gjort mit bedste, siger Leon Madsen.

