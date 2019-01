Mirakel-operation er booket: VM-legende vil rejse sig fra kørestolen

Tomasz Gollob styrtede på motorcykel i 2017 og er lam fra brystet og ned, men den tidligere speedway-verdensmester har fortsat forhåbninger om at kunne komme til at gå igen

Speedway-legenden Tomasz Gollob kører ind i det nye år med håbet om at blive gående igen.

Den tidligere verdensmester har været lænket til en kørestol, siden han forulykkede på motorcykel i april 2017 og blev lam fra brystkassen og ned.

Polakken svævede mellem liv og død dengang, men lægerne lykkedes med operationen i timerne efter ulykken. Førligheden stod dog ikke til at redde på daværende tidspunkt.

Men 47-årige Gollob giver ikke op. Han har tænkt at komme på højkant igen - i ordets bogstaveligste forstand.

Håb skal snart gøres til handling. I februar skal han gennemgå en operation, hvor der indsættes et implantat i den polske stjernes rygmarv.

Indgrebet skal foregå i den schweiziske by Lausanne, hvor en mindre revolution på området har medført, at specialister er i stand til binde den skadede rygmarv sammen med den raske. Hvis alt går vel.

Den slags koster penge. Mange penge. Prisen på operationen er lige godt 6,5 mio. danske kroner. Det skriver Aftonbladet, der citerer det polske medie Super Express.

Tomasz Gollob (yth.) og Nicki Pedersen i tæt deul under det europæiske grandprix i Polen i 2011. Foto: AP

Gollob har fået hjælp udefra til at finansiere besøget på klinikken. Den polske speedway-organisation har samlet ind til operationen for at støtte en af landets store sportshelte.

- Jeg har fået muligheden for at gøre dette i Schweiz, og det er noget, som jeg vil gøre. De seneste 18 måneder har jeg kæmpet for at rejse mig op fra sengen. jeg har grædt alle mine tårer, sagde Gollob i december.

Den polske profil vandt den individuelle VM-titel i 2010 og har desuden sejret flere gange ved verdensmesterskabet for hold.

Danske Nicki Pedersen har haft Gollob som en af sine største rivaler, mens de to begge befandt sig i speedway-verdenstoppen.

Den tredobbelte verdensmester var også hurtigt ude med ønsket om en god bedring til sin kollega, da uheldet fandt sted for godt halvandet år siden.

Pedersen er for første gang, siden debuten i VM-serien i 2002, ikke at finde i årets verdensmesterskab.

Men selv om fynboen missede adgangen via et dansk wild card, har han ikke opgivet håbet om at vende tilbage til serien, han senest vandt i 2008.

