Misser finalen

Den danske speedwaykører Leon Madsen måtte atter kigge langt efter en plads i finalen, da der blev kørt VM-grandprix i polske Torun fredag.

Leon Madsen nåede i semifinalen, men den blev endestation for den 32-årige dansker, der sluttede sidst.

Leon Madsen lå inden fredag på femtepladsen samlet, efter at det senest blev til to semifinaler, da grandprixerne blev kørt i Prag over to dage.

Leon Madsen bragede i den seneste sæson igennem i VM-serien med sin sølvmedalje, men i dette års specielle sæson har han haft svært ved at blande sig i topstriden.

Derfor handlede sæsonens næstsidste grandprix fredag i høj grad om at sikre point nok til samlet at slutte i top-6, når sidste grandprix er kørt lørdag, da det vil sikre endnu en sæson i VM-serien.

Med fredagens resultat har den 32-årige dansker stadig mulighed for at sikre billetten til næste sæson, når der lørdag køres det sidste løb i sæsonen, hvilket også foregår i Torun.

