Misser vild rekord: Mesteren slået af tronen

For første gang siden 2011 hedder den danske mester i speedway ikke Niels-Kristian Iversen.

Efter syv mesterskaber i træk vippede Kenneth Bjerre torsdag Iversen af den danske speedwaytrone, da han ryddede bordet i sine fem indledende heats og allerede inden finaleheatet kunne lade sig hylde som mester.

Niels-Kristian Iversen kunne ellers med endnu et mesterskab have taget rekorden for flest DM-titler i træk med otte, men han må altså nøjes med at dele rekorden med speedwaylegenden Ole Olsen, der ligesom Iversen har formået at vinde syv år i træk.

Det er Kenneth Bjerres andet sæt guldmedaljer, efter at han også vandt i 2010.

Efter triumfen var den danske mester da også lettet over endelig at få skovlen under Niels-Kristian Iversen.

- Jeg har været tæt på i flere år, mens Iversen har vundet. Så jeg er bare glad for at vinde. Dansk mester, det er fedt, siger Kenneth Bjerre til TV2 Sport.

Efter de 20 indledende heats stod Kenneth Bjerre med maksimumpoint efter sejre i alle sine fem ture på banen i Holsted, der på grund af regn blev mere mudret, som aftenen skred frem.

De nærmeste konkurrenter var fire point efter, og da man med en heatsejr får tre point, var det kun sølv og bronze, der var på spil i finalen.

De medaljer skulle fordeles mellem Niels-Kristian Iversen, Rasmus Jensen og Michael Jepsen Jensen.

Iversen endte med sølvet efter en andenplads i finalen, mens Rasmus Jensen tog bronzemedaljen.

Selv om at Kenneth Bjerre allerede inden finalen var sikker på at ende øverst på podiet, så cementerede han sin titel ved også at vinde her.

Nicki Pedersen var også med torsdag, men formåede altså ikke at kvalificere sig til finalen.

