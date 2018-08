Nicki efter vildt VM-drama: 'Vi har et gammelt regnskab'

Hvis noget er rigtig godt, er det som regel også værd at vente på.

Og nøj, hvor havde Nicki Pedersen ventet længe på VM-succes, da han lørdag aften kunne lade sig hylde som vinder af det svenske speedway-grandprix i Målilla.

1043 dage gik der for at være helt præcis mellem sejren i det polske grandprix i Torun 3. oktober 2015 og lørdagens forløsende sejr, der giver fornyet håb om, at den tredobbelte verdensmester kan køre sig op i den top otte, der giver adgang til næste års serie.

I mellemtiden har den rutinerede fynbo både boet i millionær-paradiset Monaco, flyttet hjem til Middelfart og ikke mindst været gennem to karriere-truende styrt, hvor Pedersen blandt andet beskadigede fire nakkehvirvler og var i reel fare for at miste en del af førligheden.

Så lettelsen er til at høre hos Nicki Pedersen, der 'fejrede' sit comeback på GP-podiets øverste trin med alt for få timers søvn i København, inden turen gik videre til ligaløb i Polen.

- Det kribler i kroppen på en god måde, siger speedway-stjernen, der i modsætning til omgivelserne aldrig har været i tvivl om, at han stadig havde evnerne på banen.

- Jeg har hele tiden troet på det. Tingene har bare ikke rigtig flasket sig - heller ikke i forhold til mine skader. Men så må man kigge indad, og jeg har arbejdet hårdt for at komme tilbage, forklarer Nicki Pedersen, der scorede 15 point på vejen mod karrierens 17. GP-sejr i den 64. finale.

Nicki Pedersen fejrer sin længe ventede sejr med kæresten Anna Natascha Öhlin Hoe. Foto: Jarek Pabijan

Nu er udfordringen at klemme sig det sidste stykke op i tabellen. For der er bestemt ingen garanti for, at GP-arrangørerne udsteder endnu et wildcard til den danske stjerne, fordi Niels-Kristian Iversen har sikret sig adgang til næste års serie via GP-kvalen.

- Med al respekt er jeg altså ligeglad med, om han er med eller ej. Jeg har hele tiden sagt, at hvis vi ikke kan være med, hvor det er sjovt, så kan det også være ligemeget. Jeg har sat mig selv kniven for struben, og jeg har også snakket om det med mit team. Jeg har sagt til dem, at hvis vi ikke kan køre med i den sjove ende, så skal vi måske overveje fremtiden, siger en ærlig Nicki Pedersen, som med sejren i Målilla dog har hældt nyt brændstof på karrieretanken.

Inden Nicki Pedersen kunne lade sig hylde på podiet sammen med svenske Fredrik Lindgren og slovenske Matej Zagar måtte han også gennem et mindre håndgemæng med den engelske stjerne Tai Woffinden, der mildest talt ikke var tilfreds med at få dansk baghjul i semifinalen.

Tai Woffinden (th) var mildest talt ikke tilfreds med Nicki Pedersen. Foto: Jarek Pabijan

Mens kørerne stadig var på cyklerne, blev der puffet lidt fra Woffindens side, og efterfølgende var situationen ved at løbe lidt løbsk, da britens hærdebrede mekaniker røg op i det røde felt og skubbede til Nicki Pedersen, så både danskerens manager, Helge Frimodt Pedersen, og 'racing director' Phil Morris måtte lægge sig imellem.

- Ja, der var vist lige et regnskab fra et løb i Polen engang, der skulle gøres op, griner Nicki Pedersen, der ligesom i de 'go'e, gamle' dage' fungerer som en rød klud på rivalernes indre tyr.

- Alt kører jo for Tai, og han er så vant til, at tingene kører, at han kaster med legetøjet, når han møder modgang. Det blev lidt voldsomt med hans mekaniker, men det er ikke noget, jeg går så højt i, siger Nicki Pedersen, der sammen med resten af GP-feltet skal på den igen i polske Gorzow 25. august.

Alle Nicki Pedersens GP-sejre Nicki Pedersen har været i 64 GP-finaler, og har vundet de 17: Det europæiske grandprix: 2002, 2007, 2011 Det britiske grandprix: 2003 Det slovenske grandprix: 2006, 2007 Det polske grandprix: 2006, 2009, 2015 Det italienske grandprix: 2007 Det tjekkiske grandprix: 2007, 2008, 2012 Det kroatiske grandprix: 2012 Det finske grandprix: 2015 Det svenske grandprix: 2015 Det skandinaviske grandprix: 2018

Se også: Tre års sejrstørke forbi: Nicki Pedersen i kæmpe triumf!

Se også: Dansk stjerne i suveræn triumf: Tangerer speedway-legenden

Se også: Sådan! Dansk veteran klar til VM-comeback