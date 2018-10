Nicki P misser VM-billet: Ny verdensmester fundet

Tai Woffinden er verdensmester i speedway, mens Nicki Pedersen ikke nåede blandt årets otte bedste VM-kørere, der får en billet til næste års VM-serie.

Nicki Pedersen kom end ikke med i semifinalerne i årets sidste VM-grandprix i polske Torun.

Den tidligere tredobbelte verdensmester havde syv point inden 20. og sidste heat og skulle bare bruge et enkelt point mere.

Men Nicki Pedersen kom skidt fra start i heat 20 og endte på sidstepladsen og dermed uden point.

Niels-Kristian Iversen, der var med som reserve, gik derimod videre til semifinalerne og senere også finalen, som blev kørt lidt senere lørdag aften.

Der var også en kamp om det ypperste i international speedway.

Billeder fra dagens VM-grandprix:

Så er årets VM afgjort. Foto: Jarek Pabijan

Der blev fundet en ny verdensmester her til aften. Foto: JAREK PABIJAN

Briten Tao Woffinden kæmpede om verdensmesterskabet med polske Bartosz Zmarzlik. Og Woffinden viste, at han er den bedste lige nu - efter de to havde et voldsomt crash i deres indbyrdes møde i indledende heat.

I semifinalen kæmpede de to side om side, og Woffinden endte foran polakken. Iversen vandt i øvrigt på flot vis netop den semifinale foran Woffinden og gik i finalen.

Finalen endte med ren opvisning fra Woffinden, som vandt i overlegen stil. Iversen blev nummer fire i finalen, hvor danskeren aldrig nåede op at køre med om sejren.

Nicki Pedersen skal nu håbe på et wildcard, hvis han skal med i næste års VM-serie, og her under vurderes chancen for, at han får det.

Se også: Nickis store fordel: - Mange hader ham

Se også: Nicki Pedersen inden skæbneløb: - Kan være mit sidste VM

Nicki efter kærestebrud og grim skade: Jeg går helt vildt meget i byen