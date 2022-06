Nicki på hospitalet: - Tabt rigtig meget blod

Det er igen et stort smertehelvede for Nicki Pedersen for tiden.

Få uger efter et slemt speedway-uheld kom den danske speedway-stjerne søndag til skade i et nyt uheld. Polske Piotr Pawlicki kolliderede med Nicki i en ligamatch, hvor danskeren kørte for sit polske hold GKM Grudziądz.

45-årige Nicki Pedersen ligger mandag på hospitalet i Polen.

- Jeg ligger i en seng med mit ben hængende oppe, så mit ben er strukket ud, fordi det sidder forkert, siger han over telefonen til Ekstra Bladet.

- Det er meget smertefuldt?

- Helt vildt. Jeg har det ikke så godt. På anden omgang kommer der en op under mig. Han kørte sgu lidt hasarderet og kørte op under mig. Vi hænger så sammen, og så rammer vi begge to direkte ind i stakittet med fuld 'roulade' med 120 stykker i timen.

Bækkenet er brækket to steder, og der skal sættes en plade ind. Desuden er hofteleddet revet af led, fortæller den tidligere tredobbelte verdensmester.

Nicki Pedersens ene ben har det ikke godt. Privatfoto

Privatfoto

- Jeg fik et hul i mit ben, fordi min kædestrammer sad fem centimeter inde i benet, så jeg har tabt rigtig meget blod i nat. Den lavede en kæmpe blodansamling. De syede mig i aftes, men det sprættede de op i nat, fordi den blev bare større og større.

- Det er noget frygtelig noget. Det gør bare mega nas.

Han håber på at kunne få en ambulance-flyver hjem til Danmark og på hospitalet i Odense, men må ikke flyve endnu, da han har tabt meget blod.

- Jeg skal finde ud af, om jeg skal have transplanteret blod ind eller ej. Der er endeligt svar i morgen tidlig med nye blodprøver.

- Du kom også til skade for nogle uger siden ...

- Jamen, det er helt sindssygt. Det er helt vildt. Jeg var ellers klar. Det var åndssvagt kørsel af ham. Det var dårligt kørt. Han brækker begge sine skulderblade. Det er super åndssvagt. Super åndssvagt.

- Får de her to store uheld inden for kort tid dig til at overveje at stoppe karrieren?

- Der er ingen tvivl om, at jeg skal til at revurdere det her, fordi de snakker om 4-6 måneder på krykker efterfølgende.

- Det er klart, at lige nu er man sortseer. Jeg skal prøve at finde ja-hatten frem et eller andet sted, men lige nu fokuserer man på, at man har livet i behold.

- Mit fokus lige nu ligger på at komme på fode, lyder det fra den slagne mand.

Nicki Pedersen kom også til skade i seneste måned. Privatfoto

