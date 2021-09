Nicki Pedersen i storform: DM-guld til Holsted

Med den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen som frontmand vandt Holsted Tigers onsdag aften det danske mesterskab i speedway.

Nicki Pedersen blev tidligere i år idømt seks måneders karantæne for truende og usportslig adfærd, men fordi sagen lige nu ligger hos Danmarks Idrætsforbunds appelinstans, kunne han deltage i DM-finalen onsdag.

Og det blev altafgørende for Holsted. Den 44-årige fynbo kørte 14 af 15 mulige point hjem til sit hold og var dermed vital for, at klubben nu har 15 DM-trofæer i skabet.

Sønderjylland Elite Speedway (SES) var lige ved at smide sølvmedaljerne, men holdt stand i de sidste heats. Dermed blev Slangerup henvist til tredjepladsen. Fjelsted havde det mere end svært og sluttede sidst.

Langt hen på aftenen lignede det en duel mellem Holsted og SES, og på et tidspunkt så SES ud til at have fundet momentum.

Den individuelle danmarksmester Anders Thomsen drønede forbi Nicki Pedersen i sidste sving og tog tre point til kontoen.

Men det var også det eneste svaghedstegn, Nicki Pedersen viste onsdag aften. Den rutinerede Holsted-ræv kørte fremragende og viste, at han stadig holder voldsomt højt niveau.

På den måde førte han sit Holsted-hold til sejr.

Anders Thomsen var også flyvende for SES. Danmarksmesteren kørte 14 point hjem, men holdkammeraterne var langt fra hans niveau.

Midtvejs på aftenen begyndte det at gå den gale vej for sønderjyderne. Pointene udeblev, mens Slangerup på få heats kørte et hav af point i hus.

I sidste heat distancerede Anders Thomsen dog Slangerups kører og sikrede sølvet.