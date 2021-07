Nicki Pedersen på hospitalet efter uhyggeligt styrt

Den danske speedway-stjerne Nicki Pedersen har tirsdag været involveret i et frygteligt styrt under en ligamatch for sin polske klub Grudziadz.

I heat nummer tre var danskeren i tæt placeringskamp med holdkammeraten Kenneth Bjerre og Jack Holder fra modstandermandskabet Torun.

Alle fløj af speedway-cyklerne ved sammenstødet, men Pedersen var uheldig og fortsatte i samme moment direkte mod barrieren med enorm kraft.

De brutale tv-billeder af episoden har sendt chokbølger gennem sociale medier, og ifølge det polske medie Sportowe Fakty mistede danskeren bevidstheden i forbindelse med det uhyggelige uheld.

En ambulance ankom hurtigt, og den tredobbelte verdensmester kom angiveligt til bevidsthed kort efter. Han blev herefter fragtet til hospitalet.

Ekstra Bladet har talt med Pedersen, der sent tirsdag aften opholder sig på hospitalet, hvor han kortfattet melder, at han har slået nakken og skal scannes.

Den danske stjerne lader over telefonen forstå, at han er hårdt påvirket af uheldet, men han viser heldigvis stort overskud ved lavmælt at fortælle, at han er klar til at tale på et senere tidspunkt.

Nicki Pedersen fik tidligere i juli frataget sin licens i seks måneder som følge af en kendelse fra Danmarks Motor Union. Det skete på baggrund af en række overtrædelser i forbindelse med en ligamatch for sin danske klub Holsted.

I kølvandet herpå fortalte hans advokat, Adam Ringsby-Brandt, at man ville indgive en appel med ønske om at få begæret opsættende virkning, så Pedersen kunne fortsætte med at køre løb, indtil der var truffet en afgørelse i sagen.

Denne mision lykkedes, da Danmarks Idrætsforbunds appeudvalg 8. juli meddelte, at dette ønske var blevet imødekommet.