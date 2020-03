Nicki Pedersen testet positiv for coronavirus

Nicki Pedersen er testet positiv for coronavirus.

Det meddeler den danske speedway-stjerne tirsdag. Samme dag som han fik svar fra testen, der viste sig at være positiv for den grusomme virus.

Flere end 2800 danskere har fået samme besked, og frygten for covid-19 har for længst sat sine spor i det danske samfund.

Heldigvis har den 42-årige fynbo ikke haft alvorlige symptomer, og trods omstændighederne fejler humøret hos den syvdobbelte verdensmester ikke noget.

- Jeg har det sådan set godt, og er ikke nervøs. Det føles mest som en almindelig influenza, og jeg har ikke haft problemer med åndedrættet, siger NIcki Pedersen i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har talt med speedway-stjernen, der uddyber sine tanker omkring situationen.

- Jeg kender min krop rigtig godt, og jeg har ikke været bange for at dø. Jeg har ikke haft vejrtrækningsproblemer, så derfor har jeg ikke været bange eller nervøs, siger Pedersen til Ekstra Bladet.

Nicki Pedersen er fortrøstningsfuld, selv om han har fået konstateret covid-19. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det danske speedway-ikon mærkede de første symptomer, efter han kom hjem fra England 19. marts.

- Jeg begyndte at hoste, og siden fik jeg hovedpine samtidig med, at jeg blev meget træt og fik ondt i kroppen. Efterfølgende havde jeg et døgn med diarré og et par dage med mild feber, fortæller han i pressemeddelelsen, som er at finde på hans Facebook-profil.

På grund af de hidtidige restriktioner på coronatest var det dog først mandag, at han fik lov til at blive testet, og tirsdag kom så det positive svar fra Kolding Sygehus.

- Nu har jeg det bedre, og jeg tror, jeg er ovre det værste, forklarer Nicki Pedersen, der ikke har været sammen med sine børn, Mikkel og Mikkeline, siden han fik symptomer.

Nicki Pedersen har vundet flere DM- og VM-titler samt et utal af liga-sejre for sine klubber gennem karrieren. Her ses han med hvid hjelm forrest i et heat i under en tidligere DM-finale. Foto: Philip Davali

Til gengæld er han nervøs for, om hans samlever, Anna Natascha Öhlin Hoe og hendes datter, Liva, er blevet smittede.

- De er ikke blevet testet, men er begge begyndt at blive sløje, så jeg er næsten sikker på, at de er smittede, forklarer Nicki Pedersen, der ligesom resten af speedwayeliten venter på, hvornår sæsonen kan komme i gang.

Afviklingen af de respektive ligaer i Europa skulle allerede have være startet, men coronavirus har også bremset denne sportsgren.

Nicki Pedersen kører i denne sæson for Grudziadz, Rospiggarna, Holsted og Sheffield.

