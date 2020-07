Nyt VM-grandprix aflyst: Vojens kan åbne VM-sæson

Sæsonens første VM-grandprix i speedway kan meget vel blive kørt i Vojens.

Grandprix på grandprix er enten blevet aflyst eller udskudt på grund af coronavirus, og den seneste aflysning er blevet offentliggjort tirsdag.

Her har VM-arrangøren meldt ud, at grandprixet i Wroclaw må aflyses og ikke har udsigt til at blive kørt senere i sæsonen.

Beslutningen om at aflyse grandprixet i Polen er taget af Det Internationale Motorsportsforbund (FIM), VM-arrangøren, den lokale speedwayklub og de lokale myndigheder.

Grandprixet i Wroclaw skulle have været sæsonens første, men i stedet ser det nu ud til, at startskuddet til en decimeret VM-kalender lyder i Vojens.

Det danske grandprix er sat til 12. september, og er det første af tre tilbageværende grandprixer i VM-kalenderen.

Der er også planlagt grandprixer i Prag og Torun 19. september og 3. oktober.

Oprindeligt skulle VM-sæsonen være begyndt i Warszawa i maj, og sæsonen skulle indeholde ti VM-grandprixer.

Leon Madsen og Niels-Kristian Iversen er faste kørere i VM-serien i 2020-sæsonen.

Mikkel Michelsen er førstereserve, men da tyskeren Martin Smolinski er kommet slemt til skade, har Michelsen udsigt til at være så godt som fast kører - hvis altså sæsonen bliver til noget.