Regn spolerer Leon Madsens speedwayshow i Prag

Tung regn over speedwaybanen i Prag har afbrudt og udsat lørdagens VM-grandprix.

Efter en midlertidig afbrydelse blev grandprixet officielt udsat til søndag klokken 13.

Kørerne ventede i spænding på en officiel udmelding, og for Leon Madsen var udsættelsen dårligt nyt.

Der nåede at blive afviklet 11 heat, og Leon Madsen imponerede med tre heatsejre ud af tre mulige, inden regnen blev for heftig.

Banen blev for glat at køre på, og sikkerheden var ikke længere i top, da arrangørerne valgte at holde pause.

Men søndag bliver alle resultater nulstillet, og der bliver kørt helt forfra. Havde der været kørt 16 heat lørdag, ville resultaterne have talt med.

- Det var selvfølgelig pisse ærgerligt, at det skulle begynde at regne. Havde vi bare kørt fem heat mere, så havde vi fået et resultat, og så havde det ikke behøvedes at blive kørt om.

- Og efter at de har aflyst det, så er det stoppet med at regne. Det er utroligt, siger Leon Madsen.

Han efterlyser lidt mere tålmodighed fra arrangørerne, som aflyste løbet, netop som regnvejret stoppede.

- Banefolkene sagde, at med en halv time uden regnvejr kunne vi have kørt videre. Og nu har det ikke regnet i ti minutter, mens vi har snakket. Så jeg kan ikke helt forstå, at de ikke prøvede at vente og se tiden an.

- Det er ærgerligt, at de aflyste det så hurtigt. Men det er ikke noget, der kan laves om på nu. Så nu skal vi gå positive i seng og tage de gode ting med videre, siger Leon Madsen.

Der var to danskerne med i sæsonens andet VM-løb. Ud over Leon Madsen var Anders Thomsen også med.

Anders Thomsen fik dog en skidt start, da han blev diskvalificeret i heat 1 efter at have stødt ind i Martin Vaculik.

Til gengæld kom Leon Madsen flyvende ud af starthullerne, da han vandt heat 2 og heat 8 i overlegen stil.

Anders Thomsen var også med i heat 8, men han endte på sidstepladsen og virkede hæmmet efter sit tidlige uheld.

Leon Madsen fortsatte storformen og snuppede også sejren i heat 11 og lå i spidsen og med sikker kurs mod semifinalerne. Leon Madsen havde høstet ni point.

Regnvejret satte dog en stopper for videre kørsel i Prag, og løbet er som nævnt udsat til søndag.

Fredag blev sæsonens første VM-grandprix afviklet i Prag, og her røg Leon Madsen ud i semifinalen.

- Det gik rigtigt godt, og vi fik forbedret nogle ting fra fredag til lørdag. Mine starter var rigtigt gode, og det var min fart også.

- Så der er en masse positive ting at tage med, og forhåbentlig kan vi gentage det søndag, siger Leon Madsen.