Røvede kvinde i handikap-scooter

Man skal ikke så mange år tilbage for at Jason Garrity var et af fremtidens håb i britisk speedway.

Manchester-køreren vandt det britiske U19-mesterskab i 2011, og selvom det store gennembrud aldrig rigtig blev til noget, så har Garrity haft masser af løb i en række af britisk speedways store klubber.

Det er dog mere end tvivlsomt, om man igen får den 26-årige englænder at se på en speedwaycykel igen.

Tirsdag blev Jason Garrity nemlig idømt ikke mindre end syv et halvt års fængsel ved retten i Manchester Minshull Street Crown Court, da han erklærede sig skyldig i en uhyggelig serie af forbrydelser.

10. april brød han ind hos en handikappet mand, der ikke kunne forlade sin seng og truede ham til at udlevere alle sine penge samt flere personlige ejendele. Garrity løb også med mandens hævekort, men havde ikke held til at lænse sit offers konto.

Bare fire dage senere var Garrity i aktion igen, da han fulgte efter en kvinde i handikap-scooter til hendes hjem i Droylsden, Manchester.

Det lykkedes Jason Garrity at åbne døren til kvindens hjem, hvor han med en kniv truede hende til at udlevere sine hævekort, som hun dog nåede at blokere, inden han kunne nå at hæve penge.

- Der er tale om foragtelige forbrydelser, hvor Garrity tilsyneladende er gået målrettet efter sårbare borgere, udtaler Natalie Fairhurst fra Greater Manchester Police.

- Nu har han lang tid bag tremmer til at tænke på den skade, han har forvoldt, siger hun.

Garrity optrådte for Peterborough Panthers, Birmingham Brummies og Scunthorpe Scorpions så sent som i 2019.

Og i 2018 var han på holdkortet med den syvdobbelte danske mester Niels-Kristian Iversen, der godt kan huske Garrity.

- Jeg tror kun, jeg har kørt fire-fem løb med ham, men jeg kender ham både som modstander og holdkammerat, siger Iversen, der i øjeblikket er ved at komme sig efter at være blevet smittet med corona, til Ekstra Bladet.

- Han var noget af en type, men han var meget venlig som holdkammerat, selvom man godt kunne fornemme, at det ikke var hans skyld, at der flyver satelitter rundt i universet, lyder det fra esbjergenseren, som godt har hørt lidt rygter om, at Jason Garrity havde sine mørke sider.

- Der blev snakket lidt om, at han måske tog stoffer, men slet ikke noget som dette. Det er jo noget lort, han har lavet, og det er også tragisk, at han smadrer sin karriere på den måde, siger danskeren.

