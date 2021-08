Russer besejrer polsk speedwaymonster på sløj dansk aften

Den polske verdensmester i speedway, Bartosz Zmarzlik, var lørdag på vej mod sin fjerde grandprixsejr på stribe i VM-serien, men en aggressiv russer snød ham i finalen.

Artem Laguta, som hele aftenen kørte meget pågående, overhalede på imponerende vis Zmarzlik midtvejs i finalen og tog sin anden sæsonsejr på en aften, hvor danskerne var i problemer.

Leon Madsen er normalt det bedste danske kort, når verdens bedste speedwaykørere dyster i VM-serien, men lørdag blev han overstrålet af Anders Thomsen.

Ingen af de to imponerede synderligt i de indledende heats, men Anders Thomsen sled sig lige nøjagtig i semifinalen.

Her måtte den forsvarende danmarksmester dog nøjes med en fjerdeplads efter en skidt start.

Leon Madsen havde en forfærdelig aften på cyklen. Han vandt et enkelt heat, men måtte ellers nøjes med to tredjepladser og to sidstepladser i de indledende heats.

Undervejs på aftenen fortalte han, at han ikke følte sig komfortabel, og han kunne ganske enkelt ikke få fart i motoren.

Leon Madsen hentede blot fem point, hvilket langtfra var nok til en semifinalebillet.

Ganske symptomatisk for hans aften endte han på samme antal point som Martin Vaculik, der blot nåede at køre to heats, inden han måtte udgå med et brækket kraveben.

I den samlede VM-stilling ligger Bartosz Zmarzlik øverst med 100 point. Der er dog kun ét point ned til Artem Laguta.

Leon Madsen er nede som nummer syv, mens Anders Thomsen er på 12.-pladsen.