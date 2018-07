Sådan! Dansk veteran klar til VM-comeback

I denne sæson har Niels-Kristian Iversen måttet tage til takke med et par reservetjanser, når verdenseliten i speedway tørner sammen for at køre om VM-titlen i grandprix-serien.

Men i 2019 er den seksdobbelte regerende danske mester igen at finde blandt de permanente medlemmer i det fine selskab.

Det står klart, efter at esbjergenseren lørdag aften blev toer ved finalen i kvalserien, den såkaldte 'Grand Prix Challenge' i tyske Landshut.

Før sit sidste heat havde den 36-årige Iversen allerede sikret sig det eftertragtede adgangstegn med 11 point ud af 12 mulige i sine første fire heats.

Og derfor gjorde det ikke alverden, at han sluttede uden point i sit sidste heat.

Sejren gik til poslek Janusz Kolodziej, mens engelske Craig Cook og svenske Antonio Lindbäck måtte ud i omkørsel om den tredje og sidste GP-billet.

Niels-Kristian Iversen får sig en snak med landstræner Hans Nielsen i Landshut. Foto: Jarek Pabijan.

Den vandt Antonio Lindbäck, så han klemmer sig med ind GP-feltet, mens Cook må nøjes med at være førstereserve, hvis han ikke henter et af de fire permanente wildcards efter sæsonen.

For feltets to øvrige danskere blev kvalfinalen en skuffelse.

Kenneth Bjerre var med syv point en heatsejr fra at kunne have kørt med om tredjepladsen, mens Hans Andersen scorede seks point.

Dermed er Danmark sikret mindst en deltager i næste års serie. I denne sæson er Nicki Pedersen eneste danske GP-kører. Den tredobbelte verdensmester er med på et wildcard, og er pt. langt fra den top otte, der giver adgang til næste års serie.

Udover seks danske mesterskaber har Niels-Kristian Iversen også en individuel VM-bronze, fire verdensmesterskaber for hold og fem GP-sejre på sit cv.

