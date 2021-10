På det smukke speedwaystadion i polske Torun var der fredag aften pæn dansk succes på slaggerne.

I sæsonens næstsidste grandprix i VM-serien kørte Leon Madsen sig hele vejen til finalen, hvor han dog fik en skidt start og sluttede på fjerdepladsen.

Russiske Artem Laguta vandt finalen og er nu snublende nær sit første verdensmesterskab.

I overbevisende stil fik han den bedste start og kørte fra konkurrenterne. Polske Maciej Janowski og britiske Tai Woffinden tog sig af de sekundære podiepladser.

Artem Laguta har nu ni points forspring til polske Bartosz Zmarzlik, der end ikke nåede finalen fredag.

VM-seriens anden dansker, Anders Thomsen, sluttede på 11.-pladsen efter en blandet aften.

Trods placeringen lige uden for podiepladserne var Leon Madsen godt tilfreds.

- Det var en klar forbedring i forhold til tidligere, og det har været en positiv aften, siger han.

- Jeg havde mere fart i cyklen og kunne følge med. Kræfterne slap lidt op til sidst, fordi jeg slås lidt med formen efter en periode, hvor jeg på grund af en knæskade ikke har kunnet træne så meget.

- Det bliver bedre og bedre, og hvis formen havde været der, havde jeg også vundet, siger Leon Madsen.

Leon Madsen var da også godt kørende og blev kun bedre, som de indledende heats skred frem.

I sit fjerde heat viste han stor styrke, da han udviste stor tålmodighed, inden han på tredje omgang drønede forbi Pawel Przedpelski og tog aftenens første heatsejr.

I sit femte heat endte det med en ny sejr, og så var den danske profil klar til semifinalen.

Her endte han på næstyderste bane, som i løbet af aftenen havde været en god startposition, og Leon Madsen sørgede for, at den statistik blev holdt i hævd.

Han snuppede andenpladsen og sikrede den blot tredje danske finaleplads i sæsonen. Her startede Madsen igen næstyderst ved startsnoren, men denne gang sov han en smule, da snoren gik op.

Danskeren kom skidt ud og sluttede sidst i finalen, hvor Artem Laguta altså triumferede.

- Han er godt kørende. Det har han været hele sæsonen. Han kører for VM, og det kan man se. Jeg tror, han bliver verdensmester, siger Leon Madsen.

Verdensmester kan russeren blive lørdag, når klodens bedste speedwaykørere igen skal på slaggerne i Torun til årets sidste grandprix.

VM-ræs kommer til Danmark