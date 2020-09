Skandale truer VM

Der ligger en tikkende bombe under den igangværende VM-sæson i speedway.

Inden fredagens tredje afdeling, der køres fredag i polske Gorzow, står det nemlig klart, at de to førende i VM-tabellen, polske Maciej Janowski og russiske Artem Laguta, begge benyttede sig af ulovlige dæk, da de to første grandprixer blev afviklet i Wroclaw i forrige weekend.

Under træningen for to uger siden kunne både tilskuere og konkurrenter se, at de kørere, der benyttede sig af dæk af mærket Anlas var markant hurtigere end dem, som benyttede sig af Mitas-dæk.

Fart-forskellen var så markant, at 11 ud af 16 VM-kørere angiveligt ikke turde benytte dem af frygt for, at de var i strid med reglerne.

Og nu er de hurtige Anlas-dæk altså blevet forbudt.

Det er med at slå til!: Superliga-start: Her er ekspertens super-hold

Men hvad betyder det for VM-stillingen, hvor Maciej Janowski og Artem Laguta troner på de øverste pladser?

I speedway er det kutyme, at kørerne bærer ansvaret for, at deres materiel lever op til reglementet, men indtil videre har den internationale motorunion, FIM, valgt at lade resultaterne fra Wroclaw stå.

Leon Madsen og resten af feltet venter på en afgørelse. Foto: Jarek Pabijan

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, hvis årets verdensmester vinder, fordi han har kørt to grandprixer på ulovlige dæk. Det er klart, siger feltets største danske profil, Leon Madsen, der er noteret for 18 point efter de første to VM-afdelinger.

På grund af coronavirussens hærgen er VM-sæsonen skåret ned til otte løb, der køres over fire weekender, hvor der er ræs både fredag og lørdag. Seks løb køres i Polen, mens to køres i Prag.

Udover Leon Madsen stiller både Niels-Kristian Iversen, Mikkel Michelsen og Anders Thomsen til start ved denne weekends løb i Gorzow.

Se også: Dansk speedwaykører får wildcard til grandprixer i Polen

Se også: Surt show - misser finalen