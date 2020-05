Slemt styrt er danskers held

Hvis VM-serien i speedway får lov til at gå i gang i 2020, kan Mikkel Michelsen godt begynde at forberede sig på, at han skal være en fast del af det selskab, der kæmper om verdensmesterskabet.

Den danske europamester er VM-seriens førstereserve, og det kan vise sig at være lig med en fast plads i løbsserien i denne sæson.

Den faste VM-kører Martin Smolinski var nemlig ude for et slemt styrt fredag, hvor han pådrog sig brud på hoften og bækkenet og skadede flere nerver.

Derfor opereres han lørdag på et hospital i Leipzig. Det skriver den tyske speedwaykører på Instagram.

Det er usikkert, om Smolinski når at blive klar til at køre flere løb i år.

Såfremt det ikke er tilfældet, vil Mikkel Michelsen blive en fast del af VM-serien, der i forvejen tæller viceverdensmester Leon Madsen og rutinerede Niels-Kristian Iversen.

En sådan rokade vil også medføre, at Anders Thomsen forfremmes fra tredjereserve til andenreserve.

Martin Smolinski fik selv pladsen i VM-serien i år, fordi eksverdensmester Greg Hancock valgte at indstillere karrieren.

Der er dog også ubesvarede spørgsmål om afviklingen af VM-serien i 2020.

Løbsserien skulle egentlig være begyndt i Warszawa i sidste uge, men coronavirus har været med til at spænde ben for det grandprix og to af de følgende grandprixer.

Derfor ser sæsonstarten lige nu ud til at blive i Cardiff 18. juli. Det er fortsat planen, at der skal afvikles ti VM-grandprixer i et komprimeret 2020-program - heriblandt et grandprix i Vojens 12. september.

Det sidste programsatte grandprix står til at blive kørt 3. oktober i Torun.

