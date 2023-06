Slovak napper grandprixsejr for næsen af Leon Madsen

Det var lige ved og næsten for Leon Madsen lørdag.

Den danske speedwayprofil havde efter en god aften i Prag kørt sig i finalen i årets tredje VM-grandprix. Men da vinderen skulle findes, måtte Madsen nøjes med andenpladsen.

Slovakiske Martin Vaculik tog føringen fra start i finalen og holdt sig i front.

Selv om det ikke blev til en sejr, er Leon Madsen dog nok rigtig godt tilfreds med lørdagens udbytte. Efter et par halvsløve præstationer i årets første to grandprixer fik han med andenpladsen således mere end fordoblet sin samlede pointtotal for sæsonen.

Efter to andenpladser i sine første to heat lørdag begyndte det for alvor at lugte af en semifinaleplads for Leon Madsen, da han vandt sit tredje heat.

Madsen kom ikke alt for godt fra land ved starten, men fandt noget fart og susede forbi Robert Lambert og tog sejren. Madsen vandt også sit fjerde heat efter at have taget føringen fra start, og så var hans første semifinalebillet i år i hus.

Mens Leon Madsen gik videre, så måtte hans to landsmænd holde tidlig fyraften.

Mikkel Michelsen fik kørt sig til tre andenpladser, men de resterende to heat endte uden point. Michelsen endte med at skrabe seks point sammen. Lidt værre gik det for Anders Thomsen, der kørte sig til fire point og dermed ikke var i nærheden af at avancere.

Leon Madsen endte som andenvælger i sin semifinale og tog inderbanen. Baseret på aftenens resultater fra den bane, var det et oplagt valg.

Madsen fik da også en god start og tog hurtigt føringen.

Danskeren blev jagtet af blandt andre den forsvarende verdensmester, Bartosz Zmarzlik, men hverken polakken eller de to andre på banen kunne indhente Madsen, der dermed blev finaleklar i overbevisende stil.

I finalen var Madsen førstevælger, og han tog ikke overraskende inderbanen igen.

Denne gang gik det dog ikke helt lige så godt som i semifinalen. Madsen måtte se Martin Vaculik tage føringen fra start, og den holdt slovakken fast i, selv om Madsen jagtede intenst.