Sort dansk speedwayaften i Vojens

VOJENS (Ekstra Bladet): Med et tætpakket Vojens Speedway Center var der dækket op til den store speedwayfest ved det Danske Speedway Grand Prix. Men festen blev slukket allerede tidligt på aftenen.

Efter at alle kørere havde været på banen tre gange, havde det danske VM-håb Leon Madsen sat fire point over styr i VM-stillingen til sin direkte modstander polske Zmarzlik, som han inden Grand Prix lå helt lige med i toppen af VM-tabellen.

Og det skulle blive værre for Leon Madsen. Selv om han vandt sin fjerde optræden på slaggerne, så var de værste konkurrenter bare bedre på aftenen.

Det sluttede i en nedtur, og danskeren nåede ikke semifinalen. Det gjorde de værste konkurrenter til gengæld. Da regnskabet blev gjort op havde Leon Madsen syv point for aftenen. Bartosz Zmarzlik, der vandt Grand Prixet, scorede 18, og endnu værre lavede russeren Emil Sayfutdinov 16 point. Dermed gik danskeren fra etter til en tredjeplads i VM-stillingen.

VM-stillingen efter grandprixet i Vojens Bartosz Zmarzlik 103 Emil Sayfutdinov 94 Leon Madsen 92

Det var da også en dansker uden smil, der talte med Ekstra Bladet, mens konkurrenterne gjorde sig klar til semifinalen.

- Det var en hård aften. Jeg havde virkelig svært ved at indstille grejet. Banen var tricky. Den var meget dyb, og derfor var det svært at overhale. Jeg skulle lave starterne, men det gjorde jeg bare ikke.

- I sidste heat skulle jeg vinde, men der havde jeg bane fire, så det blev kun til de syv point, men det er altså vigtige point – for der er 42 point at køre om endnu.

Der er 11 point op til førertrøjen, som sidder på Bartosz Zmarzlik.

- Tabte du VM her i Vojens?

- Nej. Som sagt er der 42 point i spil endnu. Jeg lavede også kun syv point i Sverige, men siden kom jeg tilbage og lå etter i VM-stillingen. Jeg kan gøre det igen, sagde Leon Madsen til Ekstra Bladet.

Vejlenseren kæmper stadig med smerter i ryggen. Han kørte med en blokade efter en diskusprolaps, og så har han også smerter i anklen.

- Nu gælder det om at fokusere på de to sidste Grand Prix’er. Jeg har ikke opgivet VM, og jeg skal ikke smide tredjepladsen.

- Jeg glæder mig over, at jeg i denne sæson har fået skrevet Danmark på speedway-verdenskortet. Og så bliver jeg altså endnu bedre næste år. Jeg er ikke toppet som speedwaykører endnu, sagde Leon Madsen, der var skuffet over, at han ikke kunne indfri de over 15.000 tilskueres forventninger.

- Jeg vil bare sige til dem, at jeg gav mig alt, hvad jeg kunne. Jeg er taknemmelig over den store opbakning, jeg har mærket i denne uge. Jeg ville gerne have vundet foran dem allesammen, men sådan er sport nogen gange. Det gik ikke den vej for mig i aften, sagde Leon Madsen.

Iversen: Solen stod for lavt

Den detroniserede danske verdensmesteraspirant stod i spidsen for en dansk fiasko på genopstandende Vojens Speedway Center.

Det så ellers ud til, at Niels-Kristian Iversen skulle give de3t hungrende publikum noget at varme sig på, men efter en anden- og en førsteplads gik det helt galt med to tredjepladser som det bedste i de sidste tre starter.

- Jeg tabte det hele i første heat, hvor jeg førte. Solen stod lavt først på aftenen, og jeg kom for spids ind i et sving. Derfor mistede jeg det point, der ville have sikret mig semifinalen.

- Jeg var heller ikke heldig i lodtrækningen. Jeg fik to gange bane tre, men selvfølgelig dem, der var med fremme, vandt derfra. Men det gjorde tingene sværere for mig, sagde Niels-Kristian Iversen.

