Speedwaylegende stopper som dansk landstræner

Når året slutter, takker Hans Nielsen af som speedwaylandstræner.

Den tidligere verdensmester har haft jobbet i seks år, men mener nu selv, at det er på tide at trække sig tilbage.

Det fortæller han i en pressemeddelelse fra Danmarks Motor Union (DMU)

- Mit liv har altid drejet sig om speedway, og jeg kan være stolt af en rigtig flot karriere både som kører med 22 VM-titler og seks år som landstræner.

- Men jeg føler også, at tiden er inde til at skrue ned for gashåndtaget, så at sige, og lægge rollen som landstræner fra mig, mens passionen for sporten stadig er der, siger Hans Nielsen.

Hvem der så skal indtage landstrænerposten, melder DMU endnu intet om.

- Nu vil vi i DMU internt og sammen med Team Danmark drøfte fremtidsplanerne for vores elite-setup, så vi finder den optimale løsning for dansk speedway, siger formand Jørgen Bitsch.

Hans Nielsen har i de seneste år arbejdet sammen med Henrik Møller, som har været assisterende landstræner.

Den snart forhenværende landstræner er glad for det arbejde, de to har lavet.

- Jeg er meget tryg ved at stoppe nu, for de seneste seks år har vi arbejdet hårdt og gjort Danmark til en førende nation inden for speedway.

- Fremtidsudsigterne for Danmarks speedwayelite er også meget lyse med tre grandprixkørere i øjeblikket, der gør det godt, og så har vi en række talenter, som vil markere sig på topniveau inden for de nærmeste år, siger Hans Nielsen.

Inden Hans Nielsen takker af, har han flere opgaver. Den første venter i weekenden, hvor Danmark er med ved Speedway of Nations.