Sprudlende Leon sloges forgæves

De gik helt amok.

Samtlige 15.000 tilskuere hoppede og dansede, da semifinaleheatet var overstået.

Bartosz Zmarzlik tordnede først over målstregen, og det var nok. Han var verdensmester.

Danske Leon Madsen kunne ikke længere nå ham.

Hans team faldt hinanden om halsen, og Bartosz selv var den lykkeligste af alle.

Ikke langt derfra kunne Leon Madsen nikke anerkendende, klappe i hænderne og hylde sæsonens bedste kører. Kort efter omfavnede han sin rival og grinede med ham.

Måske også fordi han dermed var sikret VM-sølvet, der i sig selv er en fremragende bedrift af den danske kører.

Men nej hvor var Leon tæt på.

Kort forinden havde han vundet sin semifinale og dermed sat en fed streg under sin aktuelle form med et brag af en aften. De fem indledende heats, han deltog i, blev vundet. Og det samme altså med semifinalen.

Det er et sjældent syn i VM-serien.

Men Leon kørte sin chance og halede i løbet af aftenen ind på Zmarzlik. Men helt op på siden af polakken kom han altså ikke.

Med sig i finalen tog Leon Madsen i øvrigt Niels-Kristian Iversen, der som sin landsmand havde en fremragende aften.

I finalen rendte de så ind i Zmarzlik og russiske Emil Sayfutdinov. Men igen var billedet det samme for Leon Madsen: Ingen kunne røre ham denne aften. Han vandt klart foran Sayfutdinov og Iversen, mens den nykårede verdensmester i bund og grund nok var fløjtende ligeglad.

Det var i øvrigt Leon Madsens andet GP-triumf i træk efter sejren i Cardiff i september - og sæsonens tredje.

- Jeg gjorde det bedste, jeg kunne og forsøgte at lægge pres på ham (Zmarzlik, red.), men han gjorde det godt. Jeg er dog meget glad for at vinde og være viceverdensmester i min første GP-sæson, sagde han på stadion efter finalen.

I den samlede stilling sluttede Zmarzlik på 132 point - to foran Leon Madsen. Sayfutdinov tager VM-bronze med 126 point.

