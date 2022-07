Stor dansk VM-skuffelse

Danmark var nævnt som favorit, men skuffede lørdag og blev kun nummer fire ved par-VM i speedway.

Leon Madsen og Mikkel Michelsen imponerede i deres første fire heats, men fejlede i deres to sidste indledende heats mod Sverige og Polen og røg ud.

Australien snuppede overraskende guldet efter at have besejret Storbritannien i finalen. Sverige tog bronzen.

Der var lagt op til en stor dansk aften på Vojens Speedway Center, men danskerne, der begge kører med om den individuelle VM-titel i grandprix-serien, kunne ikke leve op forventningerne.

Det er første gang i tre år, at Danmark ikke tager medaljer. Både i 2020 og 2021 blev det til bronze ved par-VM.

Madsen og Michelsen kom ellers forrygende fra land lørdag.

Den danske duo tog således flest point i sine fire første heats mod Tjekkiet, Finland, Storbritannien og Australien og toppede på det tidspunkt den samlede stilling.

Men i femte heat mod Sverige gik det galt. Efter en skidt start sluttede Madsen næstsidst og Michelsen sidst, hvilket satte danskerne under pres inden sidste indledende heat mod Polen.

Og her kiksede det igen. Madsen blev udelukket efter et styrt, og Michelsen blev toer, hvilket betød, at Danmark akkurat ikke nåede hverken direkte i finalen eller i opsamlingsheatet mellem nummer to og tre.